الشطي: نتطلع لإدراج مدينة صباح الأحمد ضمن «الصحية العالمية»

وطن النهار

أكد مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي التطلع إلى إدراج مدينة صباح الاحمد السكنية ضمن منظومة المدن الصحية العالمية بما تضمه من مراكز رعاية صحية أولية متميزة وتقديم المزيد من الخدمات المجتمعية لأهالي المدينة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور الشطي خلال الفعالية التي أقيمت بمناسبة افتتاح مركز صباح الأحمد للرعاية الصحية الأولية أمس الأحد في مدينة صباح الأحمد السكنية برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد.

ولفت إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز الرعاية الأولية سواء في العلاج المبكر أو من خلال الوقاية والتوعية موضحا أنها أصبحت نموذجا يحتذى في هذا الجانب.

وأعرب الدكتور الشطي عن شكره لجميع العاملين بالمركز متمنيا لهم التوفيق في عملهم وتحقيق طفرة علاجية خلال الفترات المقبلة خاصة أنه حاليا يعاني 4 من كل 10 أشخاص من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند في كلمة مماثلة إلى وجود 108 مراكز للرعاية الأولية في الكويت منها 28 مركزا في محافظة الأحمدي و26 في العاصمة و21 في الفروانية و19 في الجهراء و14 في حولي.

وقال ان مدينة صباح الأحمد لا تقل أهمية عن باقي مناطق الكويت لذا كان هناك اهتمام ملموس وواضح بالرعاية الصحية فيها لافتا إلى وجود عدة مراكز صحية أولية وتخصصية تقدم خدماتها لآلاف المراجعين شهريا.

