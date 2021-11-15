ملتقى مبادرات الشباب كرّم 88 فريقاً متطوعاً

وطن النهار

كرم ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية 88 مبادرة معنية برفع الشأن والعدالة الإنسانية في دولة الكويت والوطن العربي دعما وامتنانا لما يقدمونه لأوطانهم.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السادسة من الملتقى المقام تحت مظلة الملتقى الإعلامي العربي الذي يعد فرصة سنوية مميزة لفتح آفاق جديدة للعمل التطوعي سواء بتبني الأفكار الجديدة للفرق المعنية أو توسيع نطاق عملها بنقل التجربة والتشارك الفعلي فيما بينها على أرض العمل الإنساني دولة الكويت.

واستعرضت الفرق المكرمة في الملتقى الذي استضافته مكتبة الكويت الوطنية من خلال المعرض المصاحب وكلمات متفرقة مبادراتها والفئات المستهدفة وأفضل السبل للوصول إليها.

مثلت المبادرات المكرمة دول الكويت والسعودية والبحرين وقطر والعراق واليمن والجزائر والسودان والأردن والمغرب وليبيا وتونس ومصر.

