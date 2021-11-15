الإفراج عن 20 محكوماً في قضية العبدلي

وطن النهار

فور نشر مرسومي العفو الأميري في الجريدة الرسمية أمس، أفرجت وزارة الداخلية عن 20 شخصا محكومين في قضية «التستر على المتهمين في قضية العبدلي» وسط حضور أهالي المفرج عنهم والذين أبدوا سعادتهم بلقاء أبنائهم متقدمين بالشكر الكبير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على مكرمته السامية بالعفو عن ابناء الوطن.

واشرفت إدارة التنفيذ الجنائي على تنفيذ ما جاء في المرسوم من حيث مطابقة الأسماء واتباع الاجراءات التنفيذية والادارية والقضائية للافراج عنهم.

وبذل رجال الداخلية جهودا كبيرة بتنظيم عملية الافراج ونقل المفرج عنهم خارج السجن والمركزي واللقاء بأهليهم الأمر الذي لاقى استحسان الجميع.

وكانت الجريدة الرسمية (كويت اليوم) نشرت أمس مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص.

وضم المرسومان 35 اسما حيث شمل المرسوم رقم 202 لسنة 2021 بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص 11 اسما.

وتضمن المرسوم خمس مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص المحددة اسماؤهم بالمرسوم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي».

فيما شمل المرسوم رقم 203 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص 24 اسما.

وتضمن المرسوم ست مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص المحددة أسماؤهم بالمرسوم».

وشملت الفقرة أ من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي شخصين. فيما شملت الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزئي أربعة اشخاص.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على الآتي: «تخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من المحددة اسماؤهم بالمرسوم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي إلى النصف» وتضمنت 18 اسما.

