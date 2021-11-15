بلجيكا حسمت التأهل

دوليه

بلغت بلجيكا، ثالثة النسخة الاخيرة في روسيا 2018، نهائيات كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل، بفوزها على ضيفتها إستونيا 3-1 أول من أمس في الجولة السابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الأوروبية.

وسجل كريستيان بينتيكي (11) ويانيك كاراسكو (53) وثورغان هازار (74) أهداف بلجيكا، وإريك سورغا (70) هدف إستونيا. وهو الفوز الخامس تواليا لبلجيكا والسادس في التصفيات فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة وحجزت بالتالي بطاقتها الى العرس العالمي للمرة الرابعة عشرة في تاريخها.

واستغل مهاجم كريستال بالاس بينتيكي جيدا فرصة لعبه أساسيا على حساب مهاجم تشلسي الانكليزي روميلو لوكاكو المصاب، حيث افتتح التسجيل وصنع الهدف الثاني. وضغطت بلجيكا بقوة منذ البداية وأثمر ذلك هدفا في الدقيقة 11 عندما استغل بينتيكي خطأ فادحا للحارس ماتفي إيغونن في التصدي لتمريرة عرضية لكاراسكو فتابعها بيمناه بسهولة داخل المرمى الخالي.

وعزز جناح أتلتيكو مدريد الإسباني كاراسكو تقدم الشياطين الحمر مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة من بينتيكي على مشارف المنطقة فسددها قوية بيسراه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الاستوني (53).

واعتقد مدرب بلجيكا الاسباني روبرتو مارتينيس انه حسم نتيجة المباراة فأخرج هازار ومونييه ودفع بشقيق الأول لاعب وسط بوروسيا دورتموند ثورغان ولاعب وسط ميلان الإيطالي أليكسي سالماكرز (62)، لكن إستونيا فاجأته بهدف تقليص الفارق عندما سدد البديل راونو سابينن كرة قوية ارتدت من كورتوا فتابعها البديل الآخر سورغا داخل المرمى (70). ودفع مارتينيس بمهاجم نابولي الإيطالي دريس مرتنس ونجح الأخير بعد دقيقة من نزوله مكان كاراسكو في تمرير كرة داخل المنطقة إلى دي بروين فرفعها بيسراه وتابعها هازار برأسه داخل المرمى الخالي (74).

وفي المجموعة ذاتها، خطت ويلز خطوة كبيرة نحو ضمان المركز الثاني وبالتالي خوض الملحق الفاصل بإكرامها وفادة ضيفتها بيلاروس بخمسة أهداف للاعب وسط يوفنتوس الايطالي آرون رامسي (3 و50 من ركلة جزاء) ومدافع ليفربول الانكليزي نيكو وليامس (20) ومدافع توتنهام الانكليزي بن ديفيس (77) ومدافع بيرنلي كونور روبرتس (89) مقابل هدف لأرتيم كونتسيفوي (87). وانفردت ويلز بالمركز الثاني برصيد برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام شريكتها تشيكيا التي غابت عن الجولة السابعة.

