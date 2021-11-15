إيطاليا في مهمة صعبة

دوليه

تسعى إيطاليا إلى خطف بطاقة التأهل عندما تحل ضيفة على إيرلندا الشمالية في ختام منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة الثالثة مع 15 نقطة، بفارق الأهداف عن سويسرا التي تستضيف بلغاريا، حيث ستكون الجولة الأخيرة اليوم حاسمة لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى مونديال قطر، فيما سيخوض الوصيف ملحقاً في مارس المقبل. وتعرّض منتخب إيطاليا لنكسة جديدة بعد إعلانه أول من أمس عن إصابة مدافعين ومغادرة ثالث صفوفه، وذلك قبيل استحقاق الـ «أتزوري” الحاسم أمام إيرلندا الشمالية. وأعلن بطل أوروبا إصابة دافيدي كالابريا (ميلان) وعدم تعافي أليساندرو باستوني (إنتر)، فيما غادر كريستيانو بيراغي (فيورنتينا) معسكر الفريق. وشارك كالابريا في الدقائق العشر الأخيرة لمباراة فريقه أمام سويسرا 1-1 الجمعة في روما لكنه أصيب في ربلة ساقه اليمنى، فيما بقي بيراغي على دكة البدلاء أمام «ناتي» قبل أن يغادر معسكر المنتخب «لأسباب شخصية»، بحسب ما أشار الاتحاد المحلي للعبة.

