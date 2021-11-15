ريال يفكر في الاستغناء عن 8 لاعبين

دوليه

يستعد ريال مدريد لفتح باب الرحيل أمام عدد من لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بحسب تقرير صحافي إسباني، أول من أمس. وخرج أكثر من لاعب في صفوف «الميرنغي» من حسابات المدير الفني كارلو أنشيلوتي، مما يصعب من فرص بقائهم. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يمانع في رحيل 8 من لاعبي الفريق غير الأساسيين. وأشارت الصحيفة إلى أن غاريث بيل وإيدين هازارد هما أبرز المرشحين للرحيل. وينتهي عقد بيل في ختام الموسم الجاري، ولا توجد نية للإبقاء عليه، خاصة مع راتبه الضخم، أما بالنسبة لهازارد، فسيكون استمراره مرهونا باستعادة مستواه قبل يناير المقبل. وأضافت الصحيفة أن الإسباني إيسكو ألاركون بين المرشحين للرحيل، إذ ينتهي عقده بختام الموسم الجاري، وسط اهتمام بخدماته من جانب يوفنتوس. كما ذكرت اسم المدافع ناتشو فيرنانديز ضمن القائمة نفسها، لا سيما أنه يبحث عن فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي. وينطبق الأمر نفسه على الرباعي لوكا يوفيتش وماريانو دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو، الذين خرجوا تماما من حسابات أنشيلوتي، وأصبحت فرص مشاركتهم صعبة للغاية.

