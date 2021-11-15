إنكلترا في ضيافة سان مارينو

دوليه

تستعد إنكلترا لحسم تأهلها إلى نهائيات كأس العالم اليوم عندما تواجه ضيفتها سان مارينو ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. ويكفي إنكلترا التعادل لضمان التأهل رسمياً إلى المونديال، بينما تحتاج وصيفتها بولندا إلى التغلب على المجر، مقابل خسارة إنكلترا، إضافة إلى التفوق في فارق الأهداف بعدها لتصدر المجموعة. وتحتل إنكلترا، صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة، مقابل 20 نقطة لبولندا في المركز الثاني. من جانبه دافع هاري ماغواير لاعب إنكلترا عن أسلوب احتفاله بإحراز هدف خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على نظيره الألباني في الجولة الماضية من التصفيات الجمعة بعد انتقادات من جانب لاعبين سابقين، وصفوا الاحتفال بأنه مبالغ فيه وغير ضروري عقب تراجع أداء المدافع مع فريقه مان يونايتد.