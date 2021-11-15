الأزرق في التجربة الليتوانية

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يخوض الأزرق المباراة الودية الثانية في الرحلة الأوروبية أمام مضيفه الليتواني في الـ 08:00 مساء اليوم على ملعب اتحاد الكرة الليتواني ضمن استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا «تحت 23 سنة» التي تقام العام المقبل في أوزبكستان، وكذلك تصفيات كأس آسيا المقررة في الصين العام 2023. ويسعى الأزرق إلى محو آثار الخسارة القاسية التي تعرض لها يوم الخميس الماضي أمام مضيفه التشيكي بـ «سباعية» نظيفة والتي خلقت حالة من الغضب والإحباط في الوسط الرياضي ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم تأكيد اتحاد الكرة على ان المنتخب الوطني يمر حاليا بمرحلة بناء وتجديد للدماء إلا أن تسجيل النتائج الإيجابية في اللقاءات الودية ضروري لتحسين التصنيف الدولي فضلا عن تلقي دفعات معنوية وزيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، إلى جانب اختبار جميع اللاعبين وتنفيذ الخطط التكتيكية التي يريد الجهاز الفني السير عليها، لكن ما حدث في الاختبار التشيكي يؤكد أن الفائدة المرجوة لن تتحقق في هذه الرحلة لأن الهم الأول أمام المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس أصبح حماية الشباك من غزارة الأهداف، فهو على الأغلب سيعتمد على التكتيك الدفاعي لسد الطريق أمام المحاولات الليتوانية مع الاعتماد تحركات يوسف الرشيدي في خط المقدمة إلى جانب الاستفادة من خبرة بدر المطوع، وسيكون سلطان العنزي جاهزاً لقيادة خط الوسط مع عيد الرشيدي وناصر لافي.ورغم تلقى مرماه 7 أهدف إلأ أن خالد الرشيدي يبقى الأبرز لمركز حراسة المرمى، إذ تصدى الرشيدي لكرات عدة خطرة خلال اللقاء السابق وكان يتحمل مسؤولية مضاعفة نتيجة ضعف التغطية الدفاعية. وسيكون الخط الخلفي الذي يتكون من خالد صباح وراشد الدوسري وحمد حربي وفهد حمود وحمد القلاف، مطالباً بأدوار أكثر دقة وتركيزاً وإن كان المنتخب الليتواني أقل قوة من نظيره التشيكي، إذ يحتل المركز الأخير في مجموعته الأوروبية الثالثة برصيد 3 نقاط وفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

