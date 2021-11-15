تفوق الكويت في «قوى العمومي».. والمانع بطل «الشباب»

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حقق الكويت لقب منافسات فئة العمومي للفرق ضمن مسابقات اليوم الثاني للبطولة العامة لسباق الطريق لألعاب القوى التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى فيما حل القادسية في المركز الثاني وخيطان ثالثا. وتمكن الساحل من الفوز بالمركز الاول لمنافسات فئة الأشبال للفرق ضمن البطولة ذاتها والتي اقيمت على الطريق المحاذية لستاد جابر الدولي متقدما على الجهراء الذي حل بالمركز الثاني فيما حصل كاظمة على المركز الثالث. على صعيد منافسات الفردي لفئة الشباب تمكن لاعب القادسية احمد المانع من تحقيق المركز الأول (لمسافة 4 كم) متقدما على لاعب الكويت بدر محمد الذي حصل على المركز الثاني فيما نال زميله حسين محمد من نادي الكويت المركز الثالث. وأسفرت منافسات الفردي لسباق فئة الأشبال عن فوز لاعب الساحل عمر عبدالحميد بالمركز الاول متقدما على لاعب الكويت منصور الفارس الذي جاء ثانيا فيما حل لاعب كاظمة عبداللطيف فيصل في المركز الثالث.

