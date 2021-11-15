الأسرة الرياضية فقدت حجاب عطاالله

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فقدت الأسرة الرياضية عضو مجلس إدارة نادي النصر حجاب عطاالله الذي وافته المنية يوم أمس. وللراحل إسهامات كثيرة في الرياضة الكويتية، إذ خدم النصر لسنوات طويلة، من خلال منصبه الإداري، كما تبوأ في وقت سابق منصب نائب رئيس النادي وكان حريصاً على متابعة جميع أنشطة النادي وفي معظم الألعاب.

وكان الراحل يحظى بمحبة واحترام لدى جميع منتسبي الأسرة الرياضية وأسرة نادي النصر على وجه الخصوص لما كان يتمتع به من حسن الخلق وطيب التعامل مع جميع منتسبي الوسط الرياضي.والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

