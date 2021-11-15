القادسية والكويت يواجهان كاظمة والعربي في «الطائرة»

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يخوض القادسية اختبارا قوياً اليوم عندما يلتقي كاظمة في 05:30 مساء ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، والتي تشهد لقاء آخر ساخنا يجمع الكويت مع العربي في 07:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، كما يلعب اليوم أيضاً التضامن مع الجهراء في 06:00 على صالة الأول.

ويتصدر برقان ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط، يأتي بعده القادسية والعربي بنقطتين لكل منهما، ثم الكويت والجهراء نقطة واحدة، وأخيراً التضامن دون رصيد من النقاط.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر.

وكان القادسية استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب ومستحق على الكويت 3-2، فيما فاز العربي أيضا بصعوبة على الجهراء بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي حقق به برقان أنتصارا حاسما على التضامن بثلاثة أشواط نظيفة ليعتلي الصدارة.

ويريد القادسية اليوم اثبات رغبته في المنافسة الجدية على اللقب من خلال تحقيق الفوز على كاظمة القوي، وهو يملك المقومات المطلوبة لذلك بوجود المدرب المميز البحريني رضا علي على رأس الجهاز الفني والذي يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال راشد عنبر، بدر جوهر، عبدالوهاب الجيران، والبرازيلي دجلمينا موريرا. في المقابل يسعى كاظمة الذي غاب عن الجولة الأولى إلى تحقيق بداية قوية وتحقيق انتصار سيمنحه دفعة معنوية لمواصلة التقدم في البطولة. ويضم البرتقالي مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة مدرب الفريق الجديد البرازيلي فابيانو ريبيرو.

وفي المباراة الثانية يدخل الكويت اللقاء وهو يسعى إلى تعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام القادسية من خلال التغلب على العربي الطامح هو الآخر إلى تحقيق فوز جديد يؤكد به أحقيته في المنافسة على المراكز الاولى.

ويعتمد الأبيض على نجومه عبدالله جاسم، عبدالرحمن العتيبي، عبدالله بوفتين، عامر السليم والمحترف الكوبي أورلاندو ابيريو «سبيدا». في حين يعول مدرب الأخضر الايراني جواد شمامي على لاعبيه محمد سويد، حسين المسري، ناصر شويكر والمحترف الدومنيكاني هنري عمر وفي المباراة الأخيرة يبدو الجهراء مؤهلاً لتحقيق الانتصار على التضامن نظراً للفارق الفني بين الفريقين.

