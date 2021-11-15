اختتام «العالم للدراجات المائية»

محلية

اختتمت في الكويت اول من امس منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية (2021) على شاطئ المارينا تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية. وأسفرت نتائج الجولة الثانية والأخيرة من البطولة التي استمرت يومين عن فوز المتسابق الفرنسي جيريمي بيريز المركز الأول في منافسات فئة «جالس كبار المحترفين» تلاه الكويتي يوسف العبدالرزاق ثم البرتغالي اليخاندرو مولينا.وتوج المتسابق كيفن ريترير من فريق فيكتوري الإماراتي بالمركز الأول في منافسات «الواقف فئة كبار المحترفين – رجال» في حين جاء المتسابق الإسباني ناتشو ارميلاس ثانيا والدنماركي اندريس كيلر ثالثا.وحازت المتسابقة السويدية جونا بورجسترم المركز الأول في منافسات «الواقف للمحترفين – سيدات» تلتها مواطنتها ايمانيلي ثم الاستونية جاسمين يبراس ثالثة. وفي منافسات فئة «فري ستايل» حل المتسابق الإماراتي راشد الملا أولا تلاه الإيطالي روبيرتو مارياني والبرتغالي باولونونيس. في هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي في تصريح صحفي إن الكويت استطاعت إخراج البطولة بصورة مثلى وأثبتت جدارتها في احتضان هذا المحفل الدولي المهم. وأضاف الزنكي أن المتسابقين ظهروا بمستويات متميزة منذ بداية السباق حتى نهايته موضحا أن الأجواء الحماسية سادت منافسات مختلف الفئات بين نخبة من أفضل متسابقي الدراجات المائية عالميا. وأشار إلى أهمية مثل هذه الفعاليات والمنافسات التي تسهم في وضع البلاد على خارطة الرياضة العالمية وخاصة البحرية منها.

