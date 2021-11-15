المنظمة الدولية للهجرة عقدت لقاء حول «مكافحة الاتجار بالبشر»

أول النهار

اختتمت المنظمة الدولية للهجرة وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت ورشتي عمل متتاليتين حول «مكافحة الاتجار بالاشخاص» بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

ضمت ورشتا العمل اللتان تختتمان اليوم مشاركين من مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة وجميعهم من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون مع القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

وتناولت ورش العمل مواضيع تتعلق بتحديد هوية الضحايا، وقانون الاتجار، والإطار القانوني الدولي بشأن الاتجار بالأشخاص، والمساهمين في تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية من منظور دولية ووطنية، تقنيات لإجراء مقابلات مع ضحايا الاتجار، ومواضيع أخرى ضمن إطار ورش العمل.

وتأتي هذه كإحدى الأدوات لتعزيز ركيزة مكانة الكويت العالمية في إطار خطة التنمية الوطنية الكويتية 2035، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقال مازن أبو الحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، خلال كلمته الافتتاحية: «إنها أيضًا جزء من الاستراتيجيات المحلية والإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة واستراتيجية المنظمة في دول الخليج، والتي نعمل على تحقيقها في الأشهر المقبلة والتي تتماشى مع الهدف 10 من أهداف الميثاق العالمي للهجرة».

وذكر أن ورش العمل تعد جزءًا من مشروع مستمر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مقدمة لمشروع شامل تعمل عليه المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان» دعم جهود الكويت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» والتي ستنفذ بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة الخارجية في إطار التعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة ودولة الكويت. ستمهد ورش العمل الطريق لتعزيز التعاون المباشر بين جميع الجهات المعنية.

