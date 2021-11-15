«قروب الفنطاس» والمغردون.. قيد «العفو»

الأولى

فيما صدر الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، واستمرار أعضائها بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة، اجتمعت بالأمس اللجنة الثلاثية التي تضم رؤساء السلطات الثلاث المكلفة بوضع ضوابط العفو الخاص، وسط معلومات عن قرب رفع تقاريرها الاضافية بشأن العفو عن المحكومين بقضايا الرأي من المغردين والمدونين بالاضافة الى المتهمين في قروب الفنطاس.

وكان يوم امس شهد وفور نشر مرسومي العفو الأميري في الجريدة الرسمية، الافراج عن 20 شخصا محكومين في قضية «التستر على المتهمين في قضية العبدلي» وسط حضور اهالي المفرج عنهم الذين ابدوا سعادتهم بلقاء ابنائهم متقدمين بالشكر الكبير لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد على مكرمته السامية بالعفو عن ابناء الوطن.

واشرفت ادارة التنفيذ الجنائي على تنفيذ ما جاء في المرسوم من حيث مطابقة الأسماء واتباع الاجراءات التنفيذية والادارية والقضائية للافراج عنهم.

من جانب آخر، حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس اولويات عملها لدور الانعقاد الحالي، ووافقت على 10 اقتراحات برغبة، وأحالت عددا من الاقتراحات الى اللجان المختصة. وكشف رئيس اللجنة النائب احمد الحمد ان اهم الأولويات تشمل 6 اقتراحات بقوانين من بينها تعويض المتضررين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشراء الدولة القروض الاستهلاكية، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب، وما يتعلق بانشاء صندوق لتعويض المتضررين من قضية النصب العقاري، وانشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.

وأضاف ان من بين المشروعات بقوانين الموجودة على جدول اعمال اللجنة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الشمالية، والخطة الانمائية للدولة.

وتابع الحمد ان الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها اللجنة تشمل الغاء جميع رسوم الجمارك والرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الانشائية من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها لدعم استقرار سوق مواد البناء وخفض الأسعار، ومنع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة، فيما ناقشت اللجنة انشاء شركة مساهمة تتولى انشاء مصانع لتدوير النفايات.