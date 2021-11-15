«رايح وزارتك.. هويتك وليسنك وشهادة ميلادك بتلفونك»

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أعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس اضافة وثيقتين حكوميتين رقميتين في تطبيق محفظة الوثائق الحكومية «هويتي» هما رخصة قيادة المركبة وشهادة الميلاد علاوة على اضافة الجرعة الثالثة من التطعيم.

وقالت في تصريح صحافي امس ان هذا الاجراء يمثل خطوة نحو رقمنة الوثائق الحكومية وتوظيف التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارتي الداخلية والصحة.

وأضافت أن هذه العملية ستمكن الأفراد من الاستفادة بشكل أكبر من تطبيق «هويتي» لابراز رخصة القيادة الرقمية والاحتفاظ بالرخصة التقليدية كما ستمكنهم من التغلب على مشاكل تلف أو فقدان الرخصة علاوة على معرفة موعد انتهاء صلاحيتها تفاديا لما يترتب على ذلك من غرامات أو مخالفات.

وذكرت أن اضافة شهادة الميلاد الرقمية واثبات تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم الخاص بفيروس «كوفيد-19» للتطبيق وامكانية التحقق من صحة الوثيقة الرقمية عبر رمز الـ«QR» ستعزز من استفادة الأفراد من تطبيق «هويتي» بشكل أكثر فعالية.

وأشارت الى وجود خطوات مهمة لتحويل تطبيق «هويتي» الى محفظة رقمية للوثائق الحكومية، مؤكدة أن العمل جار على اضافة دفتر ملكية المركبة وبقية الوثائق الحكومية الى التطبيق في القريب العاجل.