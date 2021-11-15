500 مليون وفراً في «المنح والإعانات»

الأولى

كشفت أرقام حكومية رسمية، عن تراجع ملموس في قيمة المنح والإعانات بنهاية أغسطس الماضي بواقع نصف مليار دينار، حيث سجلت 1.8 مليار مقابل 2.3 مليار للفترة نفسها من 2020.

وتوزعت المنح والمعونات بواقع 156 مليوناً للمعونات و1.6 مليار للمنح، وكانت مستويات المنح والإعانات بلغت 181 مليوناً و2.14 مليار بنهاية أغسطس 2020.

ويأتي التشدد في منح الإعانات والمنح خلال العام المالي الحالي 2021/2022، في ظل السعي الحكومي الجاد نحو ترشيد نفقاتها وتعزيز سيولة الاحتياطي العام وخفض مستوى بنود الإنفاق الجاري غير المبررة.

وقالت مصادر لـ النهار: إن الحكومة ماضية في ضبط نفقاتها عبر استهداف 7 عناصر رئيسة ضمن بنود الميزانية تشمل: ضبط نفقات التدريب والتطوير وتذاكر السفر وتعيينات غير الكويتيين في العديد من الجهات الحكومية والهيئات المستقلة إلا في الضرورة القصوى، ووقف نزيف الهدر في ميزانية الشركات الحكومية الخاسرة والابتعاد عن زيادات رأسمال ميزانيات بعض الجهات المستقلة، بالإضافة إلى تنقية خطط التنمية من المشروعات غير المجدية والتي تثقل كاهل الميزانية دون أي مبرر، مع التضييق على الأوامر التغييرية في الممارسات والمناقصات لأدنى مستوى ممكن.