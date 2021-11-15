6 آلاف وظيفة تنتظر المواطنين في «البترول»

الأولى

قالت مصادر رفيعة لــالنهار، ان القطاع النفطي بشركاته العامة والخاصة يستهدف توظيف 6 آلاف مواطن، في الـ 5 سنوات المقبلة، موضحة ان خطة مؤسسة البترول تهدف لتوظيف 4500 في الشركات الحكومية، فيما سيتم تسكين 1500 للعمل في عمالة المقاولين.

ولفتت الى ان اولوية التوظيف ستكون لخريجي الجامعات، في ظل الاحتياجات المتواصلة للقطاع النفطي للخبرات الكويتية، مشيرة الى ان شركة نفط الكويت اختتمت اخيراً مقابلات المتقدمين للعمل في عقود المقاولين الذين اجتازوا اختبارات التخصص او الخبرة الفنية واللغة الانكليزية.

وأضافت: بلغ عدد المتقدمين 829 من مختلف التخصصات، واستمرت الاختبارات والمقابلات 4 ايام انتهت الخميس الماضي، على ان يتم اعلان النتائج مطلع ديسمبر القادم.

وقالت المصادر ان انتهاء نفط الكويت من تلك الاختبارات يعجل بتوطين الكوادر الوطنية في عقود المقاولين في التخصصات الهندسية والفنية والادارية لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم، موضحة ان الاعلانات الاخيرة للوظائف تهدف لتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية في عقود المقاولين.