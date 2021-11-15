«السكنية» أفرجت عن مخطط توزيع «جنوب سعد العبدالله»

الأولى

أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية عن مخطط مراحل التوزيع الأولى للسنة المالية (2020-2021) بمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني الذي يحتوي على 6 توزيعات بإجمالي 838 قسيمة مساحة كل منها 400 متر مربع.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس إنه سيتم استكمال توزيع المتبقي من الضاحية الأولى وهو 1711 قسيمة بداية السنة المالية (2022-2023) على مراحل سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأضافت أن الضاحية الأولى تقع في بداية حدود المشروع وعلى طريق الدائري السادس وتحتوي على خدمات حكومية متكاملة لتغطية حاجات المواطنين القاطنين فيها.

وأشارت إلى استمرارها في استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله المقيدة طلباتهم حتى ديسمبر 2000 وذلك عبر المنصة الالكترونية للمؤسسة.