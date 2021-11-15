«البورصة» تنزف خسائر بـ 335 مليون دينار

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تأثرت البورصة بالأحداث السياسية الراهنة في البلاد مسببة لها خسائر فاقت 335 مليون دينار، بعد ان شهدت عمليات بيع عشوائية وجني ارباح نتيجة عمليات تصحيح.

وأكد محللون لـ«النهار» ان الصناديق والمحافظ الاستثمارية استغلت الأوضاع الراهنة ومخاوف التأزيم السياسي في الفترة المقبلة، للضغط على السوق بالتزامن مع انتهاء الفترة القانونية لافصاح الشركات في الربع الثالث.

وأشاروا إلى ان المحافظ والصناديق سوف تستغل الفترة المقبلة لتأسيس مراكز سعرية جديدة للاسهم التشغيلية التي حققت أرباحا خلال الفترة الماضية للدخول عليها ترقبا للحصول على اعلى عائد.

وتراجعت المؤشرات بالنسبة نفسها البالغة 0.78%، مع اختلاف عدد النقاط التي فقدها كل مؤشر وسط تسارع وتيرة التداولات حيث ارتفعت السيولة 27.8% الى 99.41 مليون دينار، وسجلت الكميات نمواً بنسبة 13.9% الى 494.13 مليون سهم.