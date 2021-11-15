أصيل هميم تفتتح الموسم الـ 26 من حفلات القرية العالمية

إضاءات

أعلنت القرية العالمية بالتعاون مع شركة مع روتانا، عن عودة الحفلات الغنائية باستضافة النجمة العراقية الشابة أصيل هميم، في حفلٍ غنائي حيّ على المسرح الرئيسي يوم الجمعة، 19 نوفمبر، ابتداءً من الـ 9 مساءً. في افتتاح الموسم الـ 26

وستقدم المغنية الشابة في أولى الحفلات لهذا الموسم باقة من أجمل أغانيها التي تنال إعجاب الملايين في الوطن العربي مثل «شكد حلو» و«خلّك بحر» و«المفروص» و «سر الحياة» وغيرها. وكانت القرية العالمية قد أعلنت عن تطوير البنية التحتية للمنطقة الأمامية للمسرح الرئيسي هذا الموسم لتمكّن الضيوف من الاستمتاع بأوقات من العمر أثناء مشاهدة العروض، وحضور الحفلات الغنائية لمطربيهم المفضلين أثناء الجلوس وبكل راحة. وسيكون حضور الحفل متضمناً في سعر تذكرة دخول القرية العالمية.

