المحسن في «كل الكلام» يوثِّق مرحلة مهمة بتاريخ الأدب الكويتي

إضاءات

كما عودتنا دائما الإذاعة الكويتية، من دورة برامجية إلى دورة أخرى تثبت تميزها وعلو كعبها، وهذا ناتج عن السياسة المتزنة التي تتبعها وخارطة الطريق التي رسمها قياديو وزارة الإعلام جيلا بعد جيل، ما جعلها حلما لكل من يريد أن يدخل إلى عالم التميز والأفكار والتجديد والتطور، من خلال برامجها الرائدة وأفكارها الخلاقة على مدى سنوات طوال حصدت من خلالها العديد من الجوائز المتنوعة للكثير من البرامج في المهرجانات العربية بمختلف مسمياتها.

النتاج الأدبي

ومن خلال البرامج الحيوية والمتنوعة ضمن دورة اكتوبر ومتابعة وإشراف الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة بالتكليف سعد الفندي ودعمه للكفاءات الوطنية في تقديم المضمون الهادف، في طرح البرامج الحوارية المهمة والتى تخدم جميع شرائح المجتمع بشكل مميز وتعيد للاذاعة نجاحاتها الكثيرة والكبيرة، برنامج ( كل الكلام ) الذي يعده ويقدمه الشاعر والاعلامي خالد المحسن عبر إذاعة الكويت البرنامج العام في تمام 4 عصرا كل يوم خميس للحديث عن مراحل وتفاصيل الصحافة الادبية التي امتدت الى ما يقارب 40 عاماً من العطاء.. والنتاج الأدبي.

حنين البدايات

يعتبر البرنامج مسيرة ثرية وتوثيقية لمرحلة مهمة في تاريخ الأدب الكويتي، من خلال استضافة عمالقة الإعلام الشعبي في الزمن الجميل، ما يعتبر خطوة ايجابية وفكرة رائعة تحسب لإذاعة الكويت في خلق توليفة مهمة في استقطاب القامات الاعلامية الشعبية، لاسيما أنهم قدموا الكثير في اثراء الساحة الادبية والثقافية من خلال ‏عطائهم المشبع في الإنجازات ومساهماتهم الفعالة في منح الاعلام الكويتي الصحافي الريادة من خلال توليهم العديد من الصفحات الشعرية والادبية ورئاسة تحرير المجلات وإقامة الأمسيات وصناعة النجوم في حديثي وثق كل خطوات تجاربهم منذ بداياتهم التى كانت تسعى الى تحقيق الطموح حتى وصولهم الى قمة النجاح والتأثير، على شكل الاعلام الشعبي في حوار يجمع بين حنين البدايات وخبرة النجاحات التى اخذت منهم الوقت والعطاء والافكار والكفاح. برنامج «كل الكلام» جسد دور وزارة الاعلام الكويتية في استقطاب كل من قدم للاعلام وكافح من اجل الريادة الكويتية واستضاف البرنامج اهم عمالقة مرحلة بناء ونهضة الصحافة الشعبية ومنهم الاساتذة: ناصر السبيعي ونايف الحربي ومبارك بن شافي وفهد دوحان وابراهيم الخالدي وعلي المسعودي وبدر الحمد ودخيل الخليفة وسعود السبيعي وفلاح رحيل وسعدية مفرح وفاتن عبدالعزيز، شكرا للزميل الإعلامي المجتهد خالد المحسن الذي يجيد ترتيب أوراق الأفكار ليأتي في برنامج أصبح حديث المجالس الأدبية.

