محمود حميدة في «نقل عام»

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تعاقد النجم محمود حميدة، على بطولة مسلسل «نقل عام»، الذي يتعاون من خلاله على المستوى الإنتاجي مع الفنان والمنتج المصري محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكذلك المنتج ريمون مقار.

يأتي هذا التعاون بين محمود حميدة و«مجموعة فنون مصر» الإنتاجية، من خلال مسلسل «نقل عام»، بعد غياب استمر 5 سنوات، منذ مسلسل «الأب الروحي»، الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه.

وكتب نجل محمود عبدالعزيز، في منشور له عبر حسابه في موقع «فيسبوك»، قائلاً: «من 5 سنين كان أول تعاون لشركتنا العزيزة (مجموعة فنون مصر) مع النجم الكبير محمود حميدة في مسلسل (الأب الروحي)، وحققنا مع بعض ومع كل فريق العمل من نجوم أمام الكاميرا وخلفها نجاح كبير وملحوظ على مستوى مصر والوطن العربي».

وعقب: «واليوم تعاون جديد في مسلسل (نقل عام) مع مجموعة كبيرة من النجوم أمام الكاميرا وخلفها أيضاً، وبمساندة ودعم كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. ونتمنى أن نكون عند حسن ظن حضراتكم جميعاً..».

