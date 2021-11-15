عمرو سلامة يكشف عن موعد العرض الأول لفيلمه الجديد «برا المنهج»

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أعلن المخرج عمرو سلامة عن موعد العرض الأول لفيلمه الجديد «برا المنهج» ومكانه.

عمرو سلامة أكد أنه سيعرض كفيلم ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة السعودية، وهو أول مهرجان سينمائي في السعودية.

وكتب المخرج على حسابه الخاص على موقع «انستغرام»: «فيلم (برا المنهج) سيكون عرضه العالمي الأول كفيلم ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة السعودية، أول مهرجان سينمائي في السعودية، قبل أن يطرح في دور العرض في مصر والعالم العربي».

وفيلم «برا المنهج» بطولة ماجد الكدواني، وروبي، وأسماء أبو اليزيد، وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر، وأحمد أمين والعمل من تأليف خالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، الذي يشارك في التأليف أيضا.

