فستان نانسي عجرم وتفاصيله في حفل القاهرة

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خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار خلال مشاركتها في الحفل الغنائي الذي أقيم في ستاد القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

واختارت نانسي عجرم فستانا من دار أزياء المصمم جان لويس صابجي، من مجموعة أزياء صيف وربيع 2022، يصل سعره إلى 1605 دولارات.

واستغنت نانسي عجرم عن القفازات الموجودة في تصميم الفستان الأصلي وفضلت أن يكون الفستان طويلا بدلا من الفستان الأصلي الذي يصل طوله عند الركبتين، وناسب تصميم الفستان قوام نانسي الرشيق، واكتملت الإطلالة بارتداء جاكيت فرو باللون الأبيض منحت شكل لمسة من الرقي.

وسبق وارتدت نانسي من قبل فستانا من تصميمات جان لويس وكان باللون الأسود خلال إحيائها حفلا غنائيا على المسرح الروماني، في الساحل الشمالي في مصر، هذا العام.

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخراً، فيديو كليب أحدث أغنياتها «150» عبر قناتها بموقع يوتيوب، من كلمات وألحان نبيل الخورى وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج ليلى كنعان.

