قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين المونديال

عربيات ودوليات

أعلنت قطر عن إطلاق تمرين عسكري، يحاكي تأمين استضافة بطولتي «كأس العرب قطر 2021»، و«كأس العالم قطر 2022»، وذلك بمشاركة 13 دولة. ويأتي التمرين الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت اسم «وطن» ليحاكي أعمالاً مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الجهات المشاركة التي يصل عددها 28 جهة و13 دولة. وتنطلق بطولة كأس العرب بقطر في 30 نوفمبر الحالي بمشاركة 16 منتخبا عربيا وتستمر 19 يوما. فيما تحتضن قطر فعاليات المونديال في الفترة بين 21 نوفمبر، و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا، تتنافس على 8 ملاعب.

