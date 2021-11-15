الرياض: المباحثات مع إيران مستمرة لتطبيع العلاقات

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المحادثات بين بلاده وإيران سوف تستمر بهدف تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات.

وانطلقت محادثات الطرفين في العراق قبل أشهر، وقد عقدا حتى الآن 4 جولات تفاوضية.

وفي حديث لقناة «فرانس 24» توقع فيصل بن فرحان إجراء جولة خامسة قريبا، مضيفا أن الجولات الأربع من المحادثات مع إيران كانت استكشافية وليست جوهرية.

وتابع أن لدى الرياض تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

من جانب آخر، أكد الوزير السعودي، أن بلاده لا ترى أي فائدة من التواصل مع لبنان في هذا الوقت، ودعا الطبقة السياسية مجددا لإنهاء «هيمنة» الحلفاء مع إيران، في إشارة إلى «حزب الله».

من جهته، علق الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، على الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان.

وأجرت قناة «العربية»، أمس، مداخلة مع الأمير تركي الفيصل، أعرب من خلالها عن أسفه لما يحدث في لبنان، كذلك في العراق وأفغانستان، مؤكدا أن «من يدفع الثمن هو الشعب اللبناني نفسه، بما فيه الشيعة أيضا، بدعوى أنه ليس كل الشيعة اللبنانيين يرغبون في سيطرة حزب الله على البلاد».

وحول إيجاد حلول ناجعة للأزمة اللبنانية، أوضح الأمير تركي الفيصل، أنه ليس لديه أي وصفة ناجحة وراهنة للوضع في لبنان، قائلا: «لو عندي وصفة أقدر أوصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه».

وأشار رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق إلى أن «الهبة التي جرت في لبنان قبل جائحة «كورونا» ضد سيطرة حزب الله وضد الأوضاع كانت دليلا على أن الشعب اللبناني كافة يرفض تلك الأوضاع، ويريد الانتقال من مرحلة إلى أخرى».

وفي بيروت، قال البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، أمس، إن استنزاف الوقت وعدم حل الأزمة مع دول الخليج يدخل لبنان في «أزمة استنزاف اقتصادية ومعيشية» يصعب حلها، مؤكداً أن ذلك يضر بمصالح مئات الآلاف من اللبنانيين.

واعتبر أنه «من المؤسف» أن المسؤولين «يتلكؤون في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج في هذا الوضع الصعب».

وأضاف الراعي: «لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين ويعطل الحكومة ويخلق جو تهديد ووعيد في المجتمع، ولا يحق للمسؤولين أن يتفرجوا على كل ذلك، فهذا هو فقدان الكرامة والذل بعينه»، حسب تعبيره.

