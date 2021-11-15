مصر.. سيول أسوان هدمت منازل ومنشآت وجرفت مقابر

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>لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في عاصفة جوية ضربت محافظة أسوان جنوبي مصر تسببت في هدم منازل ومنشآت وجرفت مقابر، في حين أصيب مئات الأشخاص بلدغات العقارب، بعدما جرفتها السيول والرياح الشديدة في شوارع المدينة وداخل المنازل.

وبلغ عدد المصابين 503 أشخاص، حسب بيانات وزارة الصحة المصرية.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان إن ثلاثة مواطنين لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة.

وتم تعليق الدراسة بشكل استثنائي في المدارس، وأعلن محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط أشجار على سيارات وتأثر بعض البيوت الطينية بسبب الأمطار.

وقال مصدر أمني لقناة «سكاي نيوز»، إن مياه السيول والأمطار تسببت في «هدم مقابر منطقة الشلال جنوبي مدينة أسوان، وجرفت معها جثث ورفات الموتى».

وأفاد المصدر بأن الأجهزة المعنية بالمحافظة عملت على مساعدة الأهالي، بإعادة تكفين الرفات والجثث مرة أخرى، وحفر مقابر جماعية ودفنها فيها.

وشهدت أسوان، الجمعة، عاصفة ترابية تبعتها أمطار رعدية وسيول أدت إلى توقف حركة الملاحة في نهر النيل بالمحافظة لعدة ساعات، وتلف العديد من محطات التغذية الكهربائية، بحسب منشور على صفحة المحافظة بموقع «فيسبوك».

وتنقسم محافظة أسوان إلى منطقة سهلية تحيط بنهر النيل ومنطقة أخرى جبلية ترتفع نحو 85 مترا عن سطح البحر، وتكثر العقارب في المنطقة الجبلية أسفل الصخور والكثبان الرملية.

وأحيانا تجرف السيول والرياح العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة، ما يتسبب في ردة فعل عنيفة لها.

وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية، إن الوزارة وفرت جرعات إضافية من الأمصال، ومضادات التسمم في المستشفيات الواقعة داخل المدينة، وفي المراكز الصحية في القرى حولها.

وأصدرت السلطات توجيهات للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم، وتجنب الطرقات التي توجد بها أشجار، حيث أدت الرياح إلى تساقط بعضها.

وتستوطن عدة أنواع من العقارب والأفاعي الخطيرة، المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من المدينة، خاصة العقارب عريضة الذيل، والتي تعد واحدة من أكثر أنواع العقارب فتكا في العالم.

