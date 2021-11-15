6 قتلى في مظاهرات السودان.. وواشنطن تندد

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الخرطوم - الوكالات: اعلن شهود وأطباء أن 6 محتجين قتلوا مع خروج حشود ضخمة إلى الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى السبت للاحتجاج على سيطرة الجيش على الحكم، في حين نفت الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وجاءت الاحتجاجات بعد يومين من إعلان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك الجيش السلطة منذ 2019. وقدّر شهود عدد المتظاهرين حول الخرطوم بعشرات الآلاف مع وجود حشود كبيرة في مدن أخرى ما يرفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في أنحاء البلاد إلى مئات الألوف على حد قولهم. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 6 أشخاص في المظاهرات وقالت اللجنة إن الاحتجاجات «تتعرض...للقمع المفرط باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم».

وقد أعربت السفارة الأميركية في الخرطوم عن أسفها للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين في المظاهرات وقالت في تغريدة إن المتظاهرين خرجوا من أجل الحرية والديموقراطية كما دانت الاستخدام المفرط للقوة.

في المقابل، نقل التلفزيون السوداني عن الشرطة قولها إنها لم تستخدم أسلحة نارية في تعاملها مع المتظاهرين مؤكدة إصابة نحو 40 من عناصرها بجروح، وأضافت الشرطة أن العديد من مراكزها الأمنية تعرضت للاعتداء، وأن مظاهرات السبت كانت ذات طابع سلمي لكنها سرعان ما انحرفت عن مسارها.

وأغلقت قوات الأمن، مسبقا الجسور بين الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري كما أغلقت الطرق بأسلاك شائكة.ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن قوات الأمن أغلقت أيضا مواقع إستراتيجية، منها القصر الرئاسي ومقر الحكومة والمطار. وخرجت المظاهرات في كل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وكذا في ودمدني في جنوب شرقي الخرطوم وكسلا في شرق السودان، كما خرجت مظاهرات أيضا في مدن بورتسودان ودنقلا وكريمة وعطبرة.

