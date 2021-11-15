3 قتلى من «القاعدة» بضربة أميركية في اليمن

عربيات ودوليات

عدن - الوكالات: قُتل ثلاثة أشخاص بينهم مسلحان يرجح أنهما ينتميان إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في ضربة جوية في وسط اليمن، أمس نفذتها طائرة من دون طيار يُعتقد أنها أميركية، بحسب ما أفاد مسؤولان حكوميان. وقال مسؤول أمني في قوات الحكومة المعترف بها دوليا إن «طائرة من دون طيار يُعتقد أنها أميركية استهدفت سيارة كانت تقل رجلا يرجح أنه ينتمي إلى تنظيم «القاعدة» برفقة زوجته ما أدى إلى إصابتهما بجروح». وأضاف أن «ثلاثة أشخاص، مدني ومسلحان يرجح أنهما ينتميان لتنظيم «القاعدة» حضروا في سيارة لإسعاف الجريحين لكن سيارتهم تعرضت إلى ضربة جوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتلهم». وأكد مسؤول حكومي آخر في المنطقة الحدودية بين محافظتي شبوة والبيضاء (وسط) حيث وقع الحادث، تفاصيل الضربتين وحصيلة القتلى، مشيرا إلى أن المدني الذي قُتل وكان برفقة المسلحين ينتمي إلى قبيلة محلية.