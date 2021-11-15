سيف الإسلام القذافي يترشح لرئاسة ليبيا!

عربيات ودوليات

طرابلس - الوكالات: قدم سيف الإسلام القذافي أمس ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان. وجاء في البيان «المرشح سيف الإسلام القذافي تقدم للترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الادارة الانتخابية في سبها، مستكملا المصوغات القانونية». كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان. ولا يعرف المصير القانوني لتقديم سيف الإسلام القذافي (49 عاما) ترشيحه للانتخابات، خصوصا بعدما أدانته محكمة ليبية بالإعدام «غيابياً» عام 2015 لتورطه في جرائم حرب عام 2011 علما أن هناك مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

على صعيد اخر رحب المجلس الرئاسي الليبي بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة الجمعة مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل شفاف ونزيه وعلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية.وأكد المجلس في بيانه الذي نشر، امس على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقاً لما هو مقرر واتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها. وأشاد المجلس بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وخطواتها في وضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

الى ذلك أكد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الانتخابات هي المفتاح الذي سيأتي بالاستقرار الديموقراطي مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على من هم مستعدون إما لإعاقة الانتخابات عندما تنطلق أو للتشكيك في النتائج.وقال السفير الأميركي في تصريحات لوسائل إعلام ليبية إن بلاده واثقة من إجراء انتخابات ناجحة، كما عبر السفير الأميركي عن تقدير واشنطن للجنة «5+5» إعداد خطط عمل متوازنة وتدريجية لخروج القوى والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، موضحاً أن إيجاد حكومة منتخبة ديموقراطيا في ليبيا سينتج عنه توزيع أكثر عدلا للثروة.

بالمقابل، حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن من أن تركيز دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدول الأجنبية على سحب قواتها من ليبيا بشكل عاجل يعتبر أسلوبا خطأ.

