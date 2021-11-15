نهاية باكية لـ«كوب - 26».. وغوتيريش: الكارثة قادمة

عربيات ودوليات

غلاسكو- الوكالات: توصّلت نحو 200 دولة إلى اتّفاق عالمي لمكافحة التغيّر المناخي بعد مفاوضات صعبة استمرّت أسبوعين من دون أن تنجح في تبنّي ما يقوله العِلم لاحتواء الارتفاع الخطر في درجات الحرارة.

ووُجّهت أصابع الاتّهام خلال قمّة «كوب-26» في غلاسكو إلى الدول الغنيّة التي تقاعست عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة المعرّضة لأخطار الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار والحرائق والعواصف. وتوجّه رئيس قمّة «كوب-26» البريطاني ألوك شارما إلى الوفود المشاركة بالقول «حان الآن وقت اتّخاذ القرار والخيارات التي أنتم بصددها ذات أهمّية حيويّة»، منهيًا بذلك المفاوضات الماراثونيّة لكنّ الصين والهند أصرّتا على تخفيف اللهجة المتعلّقة بالوقود الأحفوري في البيان الختامي للقمّة. ومع الاتّفاق على النصّ النهائي قال شارما وهو يذرف الدموع «أعتذر عن الطريقة التي سارت بها هذه العمليّة. أنا آسف بشدّة» قبل أن يطرق بمطرقته على الطاولة.

وكانت الوفود قد انخرطت في المحادثات على أمل الحفاظ على أهداف اتّفاق باريس للمناخ عام 2015 للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة عند 1,5 درجة إلى درجتين كما أوكِلت إليهم مهمّة إيجاد التمويل للدول المعرّضة لخطر الجفاف والفيضانات والعواصف جرّاء ارتفاع منسوب مياه البحار.

وقال مراقبون إنّ الاتّفاق لم يُقدّم ماهو مطلوب لتجنّب الارتفاع الخطير ومساعدة الدول على التكيّف أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المنتشرة على مستوى العالم. وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ «الكارثة المناخيّة لا تزال ماثلة» رغم التوصّل إلى اتّفاق في غلاسكو. واعتبر غوتيريش في بيان أنّ المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بـ»خطوات إلى الأمام مرحّب بها ولكنّ ذلك ليس كافيًا». وهو كان غادر غلاسكو متوجّهًا إلى مقرّ المنظمة الدولية في نيويورك. وتبنّى كوب-26 «ميثاق غلاسكو» الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يشدّد على ضرورة تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة. وعارضت الصين والهند التطرّق إلى أنواع الوقود الملوّثة. كما أنّ المفردات المستخدمة في النص النهائيّ كانت أقلّ دقّة من المسوّدات السابقة.ودعا الاتّفاق الدول كافّة إلى تسريع خفض انبعاثاتها، من خلال تقديم خطط وطنيّة جديدة بحلول 2022. لكن بعد مقاومة الدول الغنيّة بقيادة الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي، حذف النص أيّ إشارة إلى آليّة تمويل للخسائر والأضرار التي تسبّب بها تغيّر المناخ في العالم النامي. وبدلاً من ذلك، تمّ التعهّد فقط بـ«حوار» مستقبلي حول هذا الموضوع.

