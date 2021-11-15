الزراعة تواجه خطر «الانقراض» في المنطقة العربية

عربيات ودوليات

الجفاف في العراق هذه السنة قاسٍ وشديد إلى حد غير مسبوق.. يقضي على المحاصيل ويجبر مزارعين على هجرة أراضيهم. «أ. ف. ب» بعبارات مليئة بالغضب والحسرة يجمع علي الدوقس ثمار الباذنجان من مزرعته في مأدبا إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمان. حال الثمار هذا الموسم تبدل كثيرا، بعضها صلب والآخر تعفن تماما، والنتيجة أن ثمارا كهذه لن تجد من يشتريها. وعلى مسافة مئات الأميال في إحدى قرى الفيوم بمصر يشكو حمادة أبو سريع من خراب محصول الذرة الشامية بسبب آفة تفشت به هذا العام هي «دودة الحشد الخريفية».حال علي الدوقس ومزرعته، وحماده أبو سريع ومحصوله، ليست استثناء للكوارث التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية من آثار مدمرة بسبب تداعيات التغير المناخي. فارتفاع درجة الحرارة في المنطقة وما صاحبه من جفاف وندرة في الأمطار، أدى لتفشي آفات جديدة وانخفاض عائدات بعض المحاصيل الرئيسة.

ورغم أن المنطقة العربية لا تسهم إلا بنسبة 4.5% من الانبعاثات التي تسبب الاحترار العالمي، إلا أنها تدفع الثمن الأكبر من جراء تغير المناخ كما يقول د. محمد عبد المنعم استشاري التغير المناخي والأراضي، لدى وكالة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة «الفاو».

يعيش الأردن حالة من الفقر المائي المدقع فقد تراجع نصيب الفرد فيه من المياه إلى أقل من 100 متر مكعب سنويا مقارنة بـ 3400 متر مكعب في عام 1946 وفي السنوات الأخيرة تراجع مستوى الأمطار في الأردن بنسبة النصف تقريبا حسب تصريحات سابقة لوزارة الري.

أما في مصر، البلد الذي مثلت الزراعة عماد اقتصاده لقرون فتتخذ تداعيات تغير المناخ أشكالا كثيرة، منها آفة دودة الحشد الخريفية التي هاجمت المحاصيل هذا العام، خاصة محصول الذرة الشامية في محافظات الوجه القبلي. ويربط الخبراء المصريون بين ظهور هذه الدودة وتفشيها وارتفاع درجة الحرارة، فهي لم تكن معروفة أو كانت نادرة الظهور من قبل. وحسب مصادر رسمية مصرية فقد أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى انخفاض ناتج محصول الزيتون لهذا العام بنسبة تتراوح بين 60- 80%. وفي شمال إفريقيا تدفع ندرة المياه والأمطار المزارعين إلى التوقف عن زراعة القمح واستبداله بالشعير كونه يحتاج مياها أقل. ولأن الشرق الأوسط وفي القلب منه الهلال الخصيب هو الموطن الأول للزراعة التي كانت أكبر اختراع عرفه الإنسان حين تحول من القنص والصيد إلى الاستقرار يبدو من الصعب تخيل أن تلك المنطقة من العالم قد تصبح إذا استمر ارتفاع الحرارة ونقص الأمطار، منطقة بلا زراعة ولا محاصيل.

وحملت دراسات دولية عديدة تقديرات حالكة لمستقبل الزراعة في المنطقة فقد أظهر بحث لوكالة أبحاث الفضاء والطيران الأميركية «ناسا» أن المنطقة العربية تعيش جفافا ممتدا منذ أكثر من عشرين عاما هو الأطول من نوعه خلال ألف عام تقريبا أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيحذر من أن استمرار موجات الجفاف وندرة المياه قد يعني انخفاض الزراعة في المنطقة العربية بنسبة 20% بحلول عام 2080. أما البنك الدولي فأشار في دراسة أعدها عام 2017 إلى أن ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ ستكبد الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خسائر تتراوح بين 6 إلى 14% بحلول عام 2050. ويقول د. محمد عبدالمنعم، استشاري تغير المناخ لدى الأمم المتحدة إن المنطقة العربية «هشة من حيث الموارد الطبيعية حيث انخفض نصيب الفرد من المياه خلال خمسة وخمسين عاما الماضية من 2600 متر مكعب إلى 600 متر مكعب سنويا وهو ما يضع معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائي، أما نصيب الفرد من الأراضي الزراعية الخصبة فقد انخفض من 0.4 هكتار إلى 0.14 هكتار».

ومن المتوقع أن يؤدي إفقار المناطق الزراعية وهجر مهنة الفلاحة إلى نزوح الفلاحين وعائلاتهم إلى المدن العربية ليتعزز ما بات يسمى بهامش أو حزام الفقر الذي يتكون أساسا من مناطق مكتظة بالنازحين تفتقر إلى الخدمات، ما يجعلها في نظر البعض «قنابل موقوته».

وحسب عبد المنعم فإن كثيرا من موجات الجفاف أدت إلى هجرة السكان من أماكنهم إلى أماكن أخرى وهو ما نتج عنه نشوب نزاعات».

وتنصح المؤسسات الدولية دول المنطقة بالدخول في مشروعات إقليمية للاستفادة من المياه الجوفية وبإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي التي تذهب هدرا واستخدامها لأغراض أخرى غير الشرب. كما يحذر البنك الدولي من أن تكاليف مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في المنطقة لا تزال من بين الأدنى عالميا، ما يعني أن رفعها قد يؤدي لترشيد المياه. ويبقى التحدي الذي يواجه المنطقة هو كيفية تمويل تلك المشروعات بما يضمن استمرار الزراعة والإنتاج المحصولي في المنطقة العربية التي تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.

