إدارة بايدن تحذر: روسيا قد تغزو أوكرانيا

عربيات ودوليات

واشنطن- لندن- الوكالات: حذّر مسؤولون أميركيون من زيادة عدد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وأبلغوا نظراءهم الأوروبيين من أن الكرملين قد يكون على وشك غزو منطقة أوكرانية جديدة ووفقاً لموقع «بوليتيكو» الأميركي أشار أحد كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول أيضاً إنشاء بعض القدرات العسكرية على طول حدوده الغربية في حال رأى ضرورة للتدخل في بيلاروسيا التي دخل حاكمها المقرب من الكرملين في نزاع حالياً مع جيرانه الأوروبيين.

ويشير تزايد القلق الأميركي الذي أكده مسؤولان أميركيان إلى أن جهود الرئيس جو بايدن للوصول إلى نوع من التوازن مع بوتين بدأت تفقد زخمها. وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الولايات المتحدة تتشاور مع الحكومات الأوروبية بشأن مخاوف من قيام روسيا بشن هجوم مسلح على أوكرانيا.كما أكد مسؤول أوروبي بشكل منفصل أن الولايات المتحدة أرسلت معلومات استخبارية إلى الحلفاء حول الوضع في أوكرانيا.

من جهته نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تكون روسيا تخطط لأي نوع من الغزو وقال لوسائل إعلام روسية «تحركات قواتنا المسلحة على أرضنا لا ينبغي أن تكون مصدر قلق لأحد لا تشكل روسيا أي تهديد على أحد». وأضاف أن قوات حلف «الناتو» اتخذت «إجراءات نشطة وحازمة بالقرب من الحدود الروسية» وتابع «إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات لضمان أمننا إذا كان هناك أعمال استفزازية من قبل خصومنا بالقرب من الحدود».

الى ذلك حذر قائد الجيش البريطاني الجنرال نك كارتر من أن خطر اندلاع حرب بالصدفة بين روسيا والغرب حاليا أكبر من أي وقت خلال الحرب الباردة. وصرح كارتر في حديث لشبكة «سي إن إن» الأميركية «اعتقد أننا في عالم أكثر تنافسية منذ 10- 15 عاما، وأظن أن طبيعة التنافس بين الدول والقوى العظم تقود إلى التوتر». واعتبر قائد الجيش البريطاني أنه ينبغي مراقبة التوتر بين روسيا والغرب جيدا. وقارن كارتر الأوضاع الحالية بأخرى في أوقات مختلفة منذ بداية خدمته العسكرية عام 1978، وقال إنه كان هناك في الماضي قطبان وهما الاتحاد السوفييتي والغرب.

وأضاف أنه عالم دخل مرحلة أخرى غابت فيها ثنائية القطبية وصارت قبطية واحدة عندما كانت الولايات المتحدة متفوقة بشكل هائل.

