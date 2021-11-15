«نيويورك تايمز»: الجيش الأميركي أخفى مقتل عشرات المدنيين في سورية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الجيش الأميركي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سورية عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال معركته مع تنظيم «داعش». وبحسب التقرير، فإن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أميركية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سورية. وقالت الصحيفة إن القيادة المركزية الأميركية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأميركية في سورية، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.وكررت القيادة المركزية في بيان الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم «داعش» وأربعة مدنيين. وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين. وقال الجيش في بيان إن الضربتين كانتا «دفاعا مشروعا عن النفس» وعملا متناسبا، وإنه «جرى اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين».

وقالت القيادة المركزية «يحزننا حدوث خسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحيلولة دون ذلك. وفي هذه الحالة، أعلنا بأنفسنا عن هذه الضربة (المزدوجة) وحققنا فيها وفقا لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح».

وأضافت أنه لم يتسن تحديد عدد المدنيين من بين 60 قتيلا بسبب «مشاهدة العديد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل» في شريط مصور للأحداث، مشيرة إلى أن غالبية الستين كانوا مقاتلين محتملين. وقالت القيادة المركزية إن الضربتين وقعتا بينما كانت قوات سورية الديموقراطية تتعرض لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح، وإن تلك القوات أبلغت بأن المنطقة خالية من المدنيين.

