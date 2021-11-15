«زين» تتوسع في التكنولوجيا المالية عبر «ZoodPay»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين - أن علامتها التجارية «زين فينتشرز» المسؤولة عن إدارة المحفظة الاستثمارية لعملياتها انضمت إلى مجموعة مستثمرين عالميين للاستثمار في منصة ZoodPay التي تقدم حلولا مبتكرة في أنظمة «اشتر الآن وادفع لاحقا» (BNPL) في الأسواق الناشئة.

وكشفت زين أنها شاركت في الجولة الاستثمارية (series B) التي دعت إليها ZoodPay مستثمرين دوليين أخيراً، إذ نجحت المنصة العابرة للحدود في إغلاق هذه الجولة الاستثمارية بعد ما جمعت خلالها استثمارات بقيمة 38 مليون دولار.

وأوضحت زين الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن شركة (زين فينتشرز) ستعمل عن كثب مع فريق ZoodPay المسؤول عن حلول التكنولوجيا المالية (فينتك)، والفريق المسؤول عن تحفيز وتسهيل عمليات الطلب والشراء على منصة ZoodMall المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية، وذلك لتسريع نمو العمليات والتوسع في المزيد من الأسواق الناشئة.

وذكرت المجموعة أنها تستهدف من استثمارها في منصة ZoodPayالمساعدة أيضا في تحفيز معاملات التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.

وأشارت مجموعة زين إلى أنها واثقة من أن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيكون ذا قيمة متزايدة لمشاريعها في مجالات متعددة، حيث تعمل فرقها عن كثب مع فرق ZoodPay لتسريع النمو والتوسع في أسواق جغرافية أخرى ضمن نطاق تواجد عملياتها.

وتوفر الحلول المتعددة التي تقدمها منصة ZoodPay «اشتر الآن وادفع لاحقا» خيارات ملائمة للمتسوقين عبر الإنترنت والمتسوقين في المتاجر في مناطق جغرافية واسعة، إذ تقدم موافقات فورية على شراء المنتجات بعملتهم المحلية نقداً مع مرونة استلام البضائع أولاً والدفع على أربعة إلى ستة أقساط بدون أي فوائد أو رسوم.

وتمثل منصة ZoodMall تطبيق التسوق المتنقل الأسرع نمواً في أسواق الشرق الأوسط وووسط آسيا، إذ يوفر التطبيق نموذج التسوق الإلكتروني الإقليمي في أول تجربة تسوق تتغلب على القيود المفروضة على اللغة وطرق الدفع والخدمات اللوجيستية، وهو ما يخلق تجربة عملاء بسيطة ومجزية، كما يوفر للمستهلكين إمكانية الوصول إلى 7 ملايين منتج مع أكثر من 30 ألف تاجر محلي وعبر الحدود.

ويقوم كل من تطبيق ZoodPay وسوقه التجاري ZoodMall بإطلاق عروض جذابة للغاية للمتسوقين عبر الإنترنت، وكذلك للأشخاص الذين لديهم ضعف في الخدمات المصرفية في الأسواق التي تعمل فيها مجموعة زين، وهو ما يدعم طموحات استراتيجية المجموعة 4Sight فيما يتعلق بتحقيق تطلعات أسلوب الحياة الرقمي لعملائها وغيرهم.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة OrientSwiss، وهي الشركة الأم لـكل من ZoodPay و ZoodMall، «مع نمو التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود، ستكون الشراكة مع شركات حيوية مثل مجموعة زين بمثابة دفعة إيجابية لجميع أصحاب المصلحة في المنظومة، سواء كانوا عملاء أو تجار أو مستثمرين، وتود شركة OrientSwiss أن تشكر فريق إدارة شركة (زين فينتشرز) والمستثمرين الآخرين على ثقتهم، ونتطلع إلى الارتقاء بمنظومة ZoodPay Super App إلى آفاق جديدة».

منظومة مبتكرة للتجار

يشتمل تطبيق ZoodPay «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، على سوق ZoodMall بالإضافة إلى الممر اللوجستي العابر للحدود ZoodShip، وتعمل بيئة هذه المنظومة على تمكين وتحفيز التجار في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا والصين وأوروبا وروسيا وتركيا من أن يفتحوا واجهات المتاجر الإلكترونية الخاصة بهم أمام أسواق محلية وأسواق منخفضة الانتشار وسريعة النمو دون تكاليف إنشاء أو رسوم إضافية، ومن خلال المتجر الذي يعتبر «نافذة واحدة»، يحصل التجار على عروض قيمة، إذ يدعمهم في كسب عملاء جدد (بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم ضعف في الخدمات المصرفية) مع قيمة ذات طلب أعلى، فضلاً عن بناء قاعدة ولاء للعلامة التجارية من خلال تقديم:

- طرق دفع آمنة ومرنة وتحظى بالقبول إما نقداً أو من خلال حلول «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL) الذي تقدمه ZoodPay.

- تحفيز وتحسين الطلب على المنتجات وتسويقها من خلال سوقZoodMall B2C .

- دعم لوجيستي تشغيلي كامل لتوصيل المشتروات، ودعم العملاء لتقليل مرتجعات المنتجات.

