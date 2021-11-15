«الأهلي المتحد» نظَّم برنامجاً تدريبياً متكاملاً

مال وأعمال

استقبل «البنك الاهلي المتحد» الدفعة الخامسة من الموظفين الجدد للعام 2021، ضمن استراتيجية البنك التي تسعى لاستقطاب أفضل العناصر من الشباب حديثي التخرج، لتعزيز ثروته البشرية التي يعتبرها أحد أهم عوامل تفرده ونجاحه المستمر، وفي هذا الصدد قام البنك بتقديم برامجه التعريفية المتكاملة بهدف تمكين هؤلاء المعينين الجدد من التعرف على نظم العمل بالبنك والتعرف على طبيعة عمل مختلف إدارات البنك، والدور الذي تقوم به، فضلا عن تدريبهم على مهارات خدمة العملاء.

وبهذه المناسبة أفاد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين: إن توفير التدريب والإعداد المهني الجيد الذي يتاح لفريق العمل من الموظفين الجدد بالبنك، ليشكل باكورة انطلاقتهم المهنية في القطاع المصرفي، هو أحد عوامل تفرد بيئة العمل في البنك الأهلي المتحد والتي تجعلها الأكثر جذبا للخريجين الجدد الذين يرغبون في العمل ضمن منظومة فريدة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية، وفي نفس الوقت تحرص إدارة البنك على تصميم تلك البرامج التدريبية المقدمة للشباب الذين انضموا حديثا إلى أسرة البنك الأهلي المتحد مما يعمل على رفع كفاءتهم وجاهزيتهم للعمل المصرفي بما يتواكب مع رؤية البنك لتقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تحظي برضاء عملاء البنك الكرام.

وأضاف أمين: يعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك الأهلي المتحد للتدريب والتطوير، رؤية الإدارة العليا للبنك التي تؤكد دوما على الاهتمام بموظفي البنك وخاصة من الشباب، والعمل على تقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم ، وفتح آفاق او الابداع والتميز أمامهم ليكونوا حقا قيمة مضافة لثروتنا البشرية التي نفخر بها.

وأشاد أمين بتفاعل الموظفين الجدد مع البرامج التدريبية التعريفية التى قدمها لهم البنك مؤكدا أنهم كانوا عند حسن الظن بهم، وأنهم أثبتوا جدية وحماسا كبيرا لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات، كما أن لديهم استعداد عال لبدء مسيرة العمل المصرفي.

