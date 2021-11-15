بوبيان وقَّع اتفاقية شراكة مع «Intellect iGTB»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إنتيليكت جلوبال ترانساكشن بانكينج (iGTB) بهدف تحويل جميع عمليات الشركات لدى البنك إلى النظام الرقمي في إطار سعي البنك الدائم للتحول الرقمي في جميع معاملاته .

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان عبد السلام الصالح «سعداء بمثل هذا التعاون مع شركة iGTB المصنفة الأولى عالمياً في مجال المعاملات المصرفية مواكبةً لاستراتيجية لبنك الخمسية الثالثة «بوبيان 2023» والتي ترتكز على أساس التوسع محلياً مع تعزيز التواجد الدولي.

وأضاف «لطالما ركزنا في بنك بوبيان على تعزيز البنية التحتية الرقمية للبنك لقيادة المبادرات المميزة التي تخدم عملائنا بصورة مبتكرة، فعلى المستوى الإقليمي سوف تساعد رقمنة الخدمات ومنح عملائنا مباشرة المعاملات والتمتع بمزايا المعاملات الرقمية المصرفية الحديثة وبخدمات إدارة النقدية بما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.»

وأوضح الصالح نعمل حالياً في بوبيان على تنفيذ الاستراتيجية الخمسية الثالثة «بوبيان 2023» والتي سيكون التركيز فيها على تطوير المنتجات بجانب التركيز على شرائح العملاء المستهدفة مع تحسين العروض الرقمية.

وأكد الصالح ان بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للشركات تجاه مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي منوهاً إن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سوف يؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد إقليمياً.

من جانبه قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان أشرف سويلم.

«يعتبر الابتكار والإبداع بمثابة المفتاح الرئيسي لنجاح استراتيجيتنا في بنك بوبيان، ومن خلال اتباع المنهجية المرنة وطرح عدد من المنتجات التي تقدم ‘لأول مرة في الكويت’ لعملائنا، فنحن نسعى إلى دعم عملائنا عبر تزويدهم بمنتجات جديدة ومتقدمة وسهلة الاستخدام.»

وأضاف «يهدف بنك بوبيان إلى أن يقدم خدمات مصرفية مميزة لجميع القطاعات والشركات بمختلف أحجامها مع التركيز على تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات الرقمية حتى نلبي احتياجات العملاء وطموحاتهم، ومن خلال استراتيجية التحول الرقمي لإدارة النقدية مع شركائنا في iGTB نتطلع أن نصبح الخيار المصرفي الافضل لعملائنا من الشركات إقليمياً وأبعد من هذا النطاق الجغرافي».

في سياق متصل صرح الرئيس التنفيذي لشركة iGTB مانيش ماكان ان الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية لاسيما في الكويت تتوجه الآن نحو التركيز على التطوير والابتكار في خدماتها خاصة ما يخص قطاع المدفوعات الرقمية بالاضافة إلى التوسع في عملياتها المصرفية للشركات والتي تركز على استعداد السوق وسرعة طرح المنتجات في السوق كـ «علامة مميزة» على التحول نحو الجيل القادم من معاملات الخدمات المصرفية والابتعاد عن البرامج بعيدة المدى المصممة بشكلٍ خاص».

