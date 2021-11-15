«غيتهاوس كابيتال» تتخارج من محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة

مال وأعمال

أعلنت غيتهاوس كابيتال، عن اتمامها بنجاح عملية تخارج من محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة الاميركية والتي حققت عوائد إجمالية على الاستثمار بلغت نسبتها 51 % شاملة التوزيعات والعائد على البيع. ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لغيتهاوس كابيتال خالد البعيجان عن سعادته بهذا التخارج الناجح، موضحا ان الاستثمار بهذه المحفظة حقق عوائد مميزة للمستثمرين وأنه تم التخارج منها قبل الفترة المتوقعة بحيث يعتبر ذلك إنجازاً مميزاً نظراً للظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

واوضحت عائشة المضف، الرئيس التنفيذي للعمليات، ان هذا التخارج يدل على خبرة المجموعة في السوق الامريكي، كما يؤكد على قدرتها بتنفيذ صفقات الشراء والبيع بمرونة عالية، موضحةً ان غيتهاوس رأت الوقت ملائما للتخارج من هذه المحفظة كونها تخطت الهدف المطلوب منها. واشارت الى ان القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يشهد عودة سريعة للنمو بعد الجائحة، مشيرة الى ان الشركة لديها رؤية متكاملة للاستفادة من هذا النمو، كما تعمل باستمرار لاقتناص والبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية.

