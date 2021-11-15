«كامكو إنفست»: 8.2 ملايين دينار أرباحاً صافية في الـ 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، عن بياناتها المالية لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 محققة أرباحاً صافية بلغت 8.2 ملايين دينار (ربحية السهم 24 فلساً) مقابل خسائر بقيمة 1.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2020 (خسارة السهم 4 فلوس).

وقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 95.9% لتبلغ 21.9 مليون دينار (9 الأشهر 2020: 11.2 مليون دينار) فيما ارتفعت الايرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 لتبلغ 13.4 مليون دينار والتي تمثل 61.2% من إجمالي الإيرادات. كما تم اتمام صفقات عقارية مدرة للدخل لصالح عملائها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بمبلغ 343 مليون دولار من خلال شركاتها التابعة خارج دولة الكويت. وتمكن فريق إدارة أصول الحالات الخاصة من التخارج بنجاح من عدد من الاستثمارات نيابة عن العملاء بقيمة 39.1 مليون دولار كما تم تأسيس صندوق أجنبي للاستثمار في قطاع الشركات الناشئة والمبتكرة وطرحه للتسويق في الكويت بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. ونجح فريق الاستثمارات المصرفية في لعب دور مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح المشترك لستة إصدارات دين إقليمية بقيمة 2.15 مليار دولار في الكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين ومدير إصدار أسهم زيادة رأسمال لشركتين مدرجتين في بورصة الكويت قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي: «نحن سعداء بالإنجازات الكثيرة التي حققناها وأسفرت عن نتائج إيجابية منها ارتفاع حجم الأعمال وحجم الأصول المدارة واستقطاب عملاء جدد بالإضافة إلى ارتفاع في الإيرادات والأرباح الصافية وتعزيز مركزنا المالي وغيرها. وقد أسهم في هذه الإنجازات نموذج أعمالنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا وخدماتنا والإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية مع بدء عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها بعد الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا».

