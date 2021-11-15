العازمي: الديوانية تعبِّر بصدق عن هموم المواطن ومشكلاته

مال وأعمال

يشير أحد أبناء ديوانية الجافور فهد مطلق العازمي، إلى أن الديوانية تعبر عن الترابط الاجتماعي بين أفراد العائلة وهي صلة رحم بين أبناء العائلة، لافتاً إلى أن الديوانية تتناول الكثير من الموضوعات التي تختلف باختلاف المناسبات التي تدور في الساحة، سواءً كانت شأناً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو رياضية.

وضرب العازمي عبر لقاء أجرته معه «النهار»، أمثلة على تلك المناسبات مثل الانتخابات والأعياد والمناسبات الدينية كشهر رمضان وغيرها، بالإضافة إلى قضايا أخرى يتم تناولها داخل الديوانية.

وتطرق العازمي إلى أن زوار الديوانية يختلفون فيما بينهم حسب الفئات العمرية أو المهن التي يقومون بها ويحضر الديوانية كذلك وجهاء المنطقة وكذلك رجال أعمال وسياسيون. وأشار إلى أن الديوانيات في عموم الكويت ومنها ديوانية الجافور أغلقت بسبب جائحة كورونا والتي التزمت بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بتطبيق الاحترازات الصحية الخاصة بالجائحة. وقد عادت الديوانية مرة أخرى لنشاطها كما كانت قبل الجائحة، بعد زوال تداعيات جائحة كورونا والعودة التدريجية الكاملة للحياة الطبيعية.

وبين أن الديوانيات يطرح فيها الكثير من الموضوعات الثقافية والعلمية

تزيد الرواد الكثير من المعارف والخبرات المتراكمة من خلال الاستماع لكبار السن من أصحاب الخبرات والتزود بتجاربهم التي تفيد الشباب وتساعدهم على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن ديوانية الجافور تفتح أبوابها لأبناء المنطقة وللأصدقاء من خارجها، وهناك اجتماع شبه أسبوعي

لأبناء أسرة الجافور لتمتين أواصر المحبة فيما بينهم ومناقشة أوضاع أفراد العائلة ومناقشة مشكلاتهم والسعي لإيجاد حلول لها.

وقال إن ديوانية الجافور، كسائر ديوانيات الكويت لها مكانة تاريخية واجتماعية في قلوب أهل بيت الجافور، كما أن الديوانيات بشكل عام لها مكانة تاريخية واجتماعية في قلوب أهل الكويت جميعاً في الماضي والحاضر.

أوقات مختلفة

وأوضح أن الديوانيات في الكويت تفتح أبوابها في أوقات مختلفة، فمنها من يفتح أبوابه في الصباح الباكر، كما أن بعض الديوانيات كانت تفتح أبوابها بعد صلاة العصر ومنها بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء.

وتتناول الديوانية في الكويت موضوعات تخص الأقارب أو موضوعات تخص الشأن العام، حيث يتم التشاور فيها وطرح حلول لها كون أهل الكويت أدرى بمشاكلهم عن غيرهم.

والديوانية تنبع أهميتها من أنها تعتبر مجلساً مصغراً يتم فيه تناول مختلف القضايا، ولا يخلو بيت في الكويت، إلا وتجد فيه ديوانية.

مكانة تاريخية

ويشير إلى أن تلك المكانة التاريخية لم تتراجع أهميتها عند الكثير من رواد الديوانيات، بل إنها زادت بسبب تشابك الموضوعات المطروحة على الساحة من موضوعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية والتي يتم التطرق لها في أحاديث أهل الديوانية من أجل التعرف على الحلول الممكنة ومعالجتها.

ويوضح العازمي أن الكثير من الشباب يستفيد من الجلوس والاستماع للتجارب المتنوعة التي يتم طرحها

خلال الديوانية والتي يمكن أن يستفيد منها الشباب في حل الكثير من القضايا التي يتعرضون لها.

قضايا الشأن العام

وعبر الديوانية، يتم مناقشة الكثير من الموضوعات التي تخص الشأن العام مثل الانتخابات والأوضاع السياسية والاقتصادية التي تهم الكثيرين من المواطنين، كما يتم التطرق لموضوعات اجتماعية مثل تداعيات أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي وخاصة

على الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول

المطروحة من قبل الدولة لمعالجتها ومدى جدواها.

وأشار العازمي إلى أن التطلع للمستقبل والتفكير فيه يرتبط بشكل وثيق بالأصالة التي تعبر عن ثقافة المجتمع وتاريخه، مبدياً اعتقاده أن الديوانية لا تقل أهمية عن غيرها من المؤسسات الموجودة في المجتمع فهي ركيزة رئيسة في مناقشة مختلف القضايا والتحديات التي يتم مناقشتها على الساحة.

تعبير صادق

ويضيف العازمي قائلاً: الديوانية تعبير صادق وحقيقي عن المواطن الكويتي وهمومه والتي يتم من خلال الديوانية التعبير عنها وترجمتها

إلى رسائل يتم نقلها إلى المسؤولين وزراء أو نواباً أو قياديين في جهات حكومية، ما يجعل من الديوانية همزة

وصل حقيقية بين المواطنين والمسؤولين والقيادات في الكثير من الجهات.

وقال إن الكثير من الشباب وكبار السن بحاجة إلى متنفس حقيقي لآرائهم وأفكارهم التي يحملونها ويحتاجون للتعبير عنها والاستماع لوجهات النظر الأخرى حيالها وذلك من أجل إيجاد حلول

واقعية يمكن الأخذ بها من قبل أهل الاختصاص.

ويلفت العازمي إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الديوانية، كونها ملتقى العائلات، حيث يتم من خلالها إزالة أية خلافات بين أفراد العائلة ومناقشة أية قضايا تمر بها العائلة وحلها بشكل تام.

ويشير إلى أن ديوانية الجافور تحرص على استقبال روادها من

داخل المنطقة وخارجها وتستوعب جميع الأفكار التي

يتم طرحها من قبل روادها وطرح الحلول الواقعية لها.

التآخي والتعاون

أوضح العازمي أن الديوانية مثل ملتقى الأحبة من كل الفئات العمرية لأفراد العائلة ، حيث تلتقي العائلة في اجتماع أسبوعي يتناولون فيه جميع الموضوعات التي تخص العائلة، لافتاً الى أن هذا اللقاء يجسد التآخي والمحبة بين الأسرة الواحدة.

ويأتي اللقاء بين أفراد العائلة معبراً عن الترابط فيما بينهم ، كما أنه فرصة حقيقية لتمتين العلاقة الأخوية والمحبة بين جميع أفرادها وهي دلالة كبيرة على التماسك والود الذي يجمع بينهم.

وأشار إلى أن تمتين العلاقات الأسرية بين جميع أفراد العائلة وتعزيزها تمثل أحد الملامح المميزة لديوانية الجافور والتي يحرص روادها على التآخي والتماسك والتعاون فيما بينهم.

