«البلدية»: تكثيف عمل لجنة الرقابة على مواقع المخيمات

مال وأعمال

قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي في بلدية الكويت فهد الشتيلي في تصريح لـ«كونا» إن لجنة المخيمات الربيعية اشترطت عدم جواز إصدار أكثر من ترخيص بإقامة مخيم ربيعي للشخص الواحد وبمساحة لا تزيد عن 1000 متر مربع مبينا أنه سيتم إلغاء الترخيص المؤقت المخصص حال المخالفة.

وأضاف الشتيلي أن هناك اشتراطات أخرى خاصة بقوة الإطفاء العام للجهة الطالبة للترخيص منها عدم استخدام مصادر حرارية داخل المخيم وأن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة وألا تقل المسافة بين كل مخيم وآخر عن خمسة أمتار.

وأوضح أن لجنة «طوارئ كورونا» حددت أيضا مجموعة من الاشتراطات الصحية منها عدم الحضور إلى المخيم حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس والمحافظة على التباعد البدني وأخذ الاحتياطات اللازمة. مبيناً أيضا أن لجنة الرقابة على مواقع التخييم لن توقف أعماله للوقوف على أي مخالفات أو تجاوزات وإزالتها.

