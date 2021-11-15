مبارك مرزوق.. موهبة ضاعت بين تناقضات المدربين

محلية

قدم لاعب نادي التضامن والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق مبارك مرزوق نفسه كظهير ايسر منذ بدايته الكروية في المراحل السنية حتى وصوله للفريق الاول، حيث انطلق من نادي الكويت في مراحل الاشبال بحكم سكنه في كيفان بجانب اللعب في الفريج وتزعمه في تلك الفترة لفريقه في الفريج.

واتجه مع زملائه لنادي الكويت واستقبله المدرب محمد الاشول الذي ابدى اعجابه به لكن ما كان يؤخذ على مبارك الحماس وهذا ما انعكس عليه حيث طلب منه عدم الحضور مما اجبره ان يمارس اللعب في الفريج، وبعد انتقاله للسكن الجديد في الفروانية توجه على الفور الى نادي التضامن ليستقبله المدرب المرحوم احمد البصري الذي تبناه واهتم به كثيرا ولكن ما كان يتميز به مبارك انه يمارس العاب القوى في نادي التضامن تحت اشراف المدرب عباس البصري الذي طلب منه التركيز على كرة القدم.

وكان مبارك مرزوق لاعبا في فريق الاسكواش في نادي النصر وشارك معه في عدة مباريات وتدريبات في ثانوية انس بن مالك الا ان رئيس نادي النصر المرحوم مهلي فرهود عندما علم بأنه يمارس كرة القدم طلب منه ان يتفرغ لها لكي لايشتت تفكيره. وبالفعل اخذ يمارس كرة القدم مع فرق المراحل السنية في التضامن وخاصة انه ينفرد عن الكثير من اقرانه بإجادة اللعب بالقدم اليسرى مع التمتع بالسرعة وهذه المقومات جعلته ان يكون محط انظار المتابعين في ذلك الوقت بالذات خصوصا في ظل التنافس المشترك ما بين اندية المنطقة الرابعة النصر وخيطان والتضامن الذي كان يضم عددا من النجوم انذاك، وكان عاملا مباشرا ان يفرض مبارك نفسه بوقت مبكر في صفوف التضامن حيث اصر المدرب التشيكي هيتمن على ان يتواجد مع الفريق الاول وعمره لم يتجاوز 18 عاما بجانب النجوم الكبار امثال الفارس الاسمر فتحي كميل ونعيم سعد وعبدالله بندر وجوهر سليمان ومحمد الخميس وخالد المانع ومحمد مخيط وغيرهم ليواصل حينها الابداع مع تشجيع زملائه له.

انطلاقة سريعة للأزرق وصدمة كارلوس

ولاشك ان تألقه مع التضامن فتح له الطريق للانضمام لمنتخب الشباب المشارك في بنغلاديش 1978 بعدما اقتنع به المدرب البرازيلي كارلوس البرتو، حيث خضع مع مجموعة من اللاعبين للتجربة ومن تلك المشاركة اخذت وسائل الاعلام بتسليط الضوء عليه وكانت مشاركته مع المنتخب الاول ضد رومانيا ومعه مجموعة من العناصر الجديدة امثال احمد درويش وفواز الفضل وناصر الغانم وعادل عبدالنبي وعادل السيد وعبد العزيز حسن وسعد شبيب وغيرهم اثناء استعدادات الازرق للتصفيات التمهيدية لكاس العالم 1982 التي اقيمت في الكويت.

وبما ان المدرب كارلوس البرتو كان يردد بانه يسعى للاعتماد على اللاعبين الكبار والثبات على التشكيلة هذا ما حال دون ان ينال مبارك فرصته كاملة حيث اختاره في القائمة المشاركة في كاس العالم 1982. ومثل هذه المناسبة العالمية طموح كل لاعب فكان يطمح مبارك بان يحصل على الفرصة واجتهد كثيرا في المعسكرات التدريبية التي اقامها الازرق في البرتغال والمغرب واشركه كارلوس في بعض المواجهات ولكن في المباريات الرسمية لم يمنحه الفرصة لدرجة في آخر مباراة امام انكلترا اشرك حمود فليطح بدلا من وليد الجاسم.

وبالرغم من انه قدم اداء لافتا في مشاركته مع الازرق في «خليجي 6» التي استضافتها ابوظبي ووقتها فضل الشهيد فهد الاحمد ان يشرك الصف الثاني لكي لايرهق اللاعبين الاساسيين، إذ تنتظرهم المشاركة في المونديال. وظلت معاناة مبارك مع كارلوس البرتو مستمرة ففي آخر مشاركة له مع الازرق في الالعاب الاسيوية في نيودلهي 1982 اشركه في بعض المباريات وكأنه حتى في نهاية مشواره مع الازرق لايريد ان يمنحه الفرصة وبما ان صفوف الازرق شهدت مشاركة عدد من العناصر الجديدة مثل جاسم بهمن وادم مرجان ومؤيد الحداد وعنبر سعيد.

إنصاف من لوبيز ونجاح بالوسط

ولم ينل مبارك فرصته الكاملة الا بقدوم البرازيلي انطونيو لوبيز، بعدما تعاقد معه الاتحاد خلفا لكارلوس البرتو حيث اعتمد عليه في الجهة اليسري وخاصة ان يسهل من تأدية طريقة اللعب الجديدة التي يريد تطبيقها مع الازرق تعتمد على 3-5-2، ومن ثم مبارك يمتلك ميزة السرعة للقيام بالواجبات الدفاعية والهجومية المطلوبة منه وفي التصفيات التمهيدية لاولمبياد لوس انجلوس 1984 اظهر تميزا في الاداء امام الاردن وسوريا وقطر حيث نجح الازرق بالتأهل للدور الحاسم. لكن بعد ذلك عاد مبارك ليدخل من جديد بفاصل من المعاناة مع لوبيز الذي تعامل معه بطريقة خلقت حالة من الاستغراب حينها للمتابعين، ففي فترة الاعداد منحة فرصة المشاركة في المباريات، ولكن في التصفيات التمهيدية وفي نهائيات كأس آسيا التي اقيمت في سنغافوة 1984، وحتى في تصفيات كأس العالم أبقاه على مقاعد الاحتياط او في المدرجات ومع ذلك ظل مبارك متماسكا لم يتذمر او يتناقش مع المدرب او الاداريين انذاك.

وخلال مشاركاته مع ناديه التضامن في البطولات المحلية كان يواصل التألق حيث استطاع مع زملائه التأهل لنهائي كأس الأمير في موسم 1983-1984 للمرة الاولى في تاريخه وخسرها حينها 0- 2 امام كاظمة ولم يتوقف مبارك عن اظهار حضوره الرائع في الدفاع فقط بل اثبت انه قادر على اللعب في خط الوسط عندما وضعه المدرب التشيكي انديرا في هذا المركز الجديد بعدما لمس بأنه يمتلك القدرات التي تؤهله لشغله. وبالفعل كان مبارك مميزا في هذا المركز وذلك في موسم 1986-1987 وخلاله توج التضامن بطلا للدرجة الاولى وتأهل لنهائي كأس الأمير للمرة الثانية في تاريخه وخسرها امام الكويت 2-4 وكان مبارك قد سجل هدفا والآخر احرزه اسامة البناي.

وهذا التألق الذي كان يظهره مبارك دفع بالبرازيلي ميغيل بيريرا بضمه للمنتخب ووقتها كان يستعد لكأس آسيا في قطر 1988 ليزجه في خط الوسط وكانت مباراة الازرق مع مصر قبل النهائيات هي الابرز لمبارك عندما نجح باحراز هدف واخر لعنبر سعيد وكانت اخر مشاركة لمبارك مع الازرق في لقاء الامارات في تصفيات كاس العالم 1990 ضد الامارات التي خسرها 0-1، حيث وضعه ميغيل في الوسط ومن خلفه كظهير ايسر شقيقه عادل. وتبقي في النهاية رحلة مبارك مع مدربي المنتخب متناقضة حيث عانى من الكثير من تعاملهم وتجاهلهم له وعدم منحه الفرصة المثالية في المباريات بالرغم من اشادتهم في امكانياته ومع ذلك لم يكن لليأس مكان في نفس مبارك الذي في كل مرة يثبت بأنه لاعب مؤهل ليكون اساسيا وليس بديلا او ليسد خانة فقط.

أشقاء في الظهير الأيسر

ينتمي مبارك لعائلة رياضية، فأشقاؤه ابراهيم وعادل وحمد جميعهم يمارسون كرة القدم في نادي التضامن،واللافت للنظر انهم يشغلون مركز الظهير الايسر، حيث مثل المنتخبات الوطنية كل من عادل وحمد في حين ينفرد عنهم ابراهيم بانه يلعب كظهير ايمن عند الضرورة فيما الشقيق الاصغر لهم محمد مارس كرة اليد في كاظمة لفترة وبعدها فضل الابتعاد.

قصر في العضلة

تعرض مبارك في احدى المرات لاصابة في العضلة وعندما سافر الي السويد عرض نفسه على دكتور متخصص، فأكد له بأن لديه قصر في العضلة وهي عيب خلقي وطلب منه ان يتبع برنامجا تأهيليا قبل المباراة وبعدها لكي لا تعاوده الآلام، ومازال مبارك حتى الان يشكو منها.

رفض طلب ميزي

يتميز مبارك بقوة الشخصية والحماس سواء في التدريبات او المباريات فعندما تولى المجري جورج ميزي تدريب الفريق واراد ان يجرى اختبارات قدرة للاعبين من اول تدريب رفض مبارك ذلك وابلغ الادارة بخطورتها على اللاعبين وحدث بينه وبين ميزي شد ليترك الملعب وبعد عدة ايام عاد اثر تدخل الادارة وكان ميزي قد اقتنع برأيه.

البداية أمام الشباب

كانت بداية مبارك مع الفريق الاول امام الشباب عام 1978 في دوري الدرجة الثانية، وحينها كان مدرب الفريق هيتمن مقتنعا به لحد كبير.

وفي نفس الوقت كان يشارك مع فريق تحت 20 سنة حتى نال الفرصة كاملة في الفريق الاول عندما بدأت الادارة ببناء فريق جديد معظمه من الشباب. هداف كأس الأمير نال مبارك لقب هداف بطولة كأس الأمير في موسم 1986-1987 برصيد 4 اهداف بالتساوي مع صلاح الحساوي.

وفي تلك البطولة لعب في المركز الجديد كلاعب وسط. نجاح عسكري كان له حضور مع المنتخب العسكري، ففي تصفيات كاس العالم 1982 لعب ضد السعودية في المباراة الثانية التي حسمها لصالحه 2-0 بعدما خسر في الذهاب 1-3 ما استدعى بالمدرب المرحوم عبدالله العصفور ان يبقي عليه في اللقاء الفاصل الذي انتهى لصالح الكويت 2-1 ومن ثم تأهل للادوار الحاسمة وتمكن في النهاية الفوز بالبطولة.

مدرب بعد الاعتزال ا

تجه مبارك بعد اعتزاله اللعب في بداية التسعينيات لخوض تجربة التدريب وتولى الاشراف على فرق المراحل السنية،كما عمل مساعدا لمدرب الفريق الاول لعدة مواسم مع المرحوم علي الحمد وسعد شبيب حيث قادا الفريق لنهائي كأس الأمير 1994 امام القادسية وخسرها، وبعدها فضل الابتعاد.