مينا الصابونجي لـ «النهار»: لا جمال للفن التشكيلي بلا موسيقى

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أكدت الفنانة التشكيلية العراقية مينا الصابونجي، أنه لا جمال للفن التشكيلي بلا موسيقى، مشيرة إلى أنها مغرمة بتجسيد الحياة البغدادية والموصلية في اغلب أعمالها التعبيرية. وقالت الصابونجي في حوار موسع مع «النهار»: «أي انسان تكون لديه موهبة فمن المؤكد أنه يمارس الرسم بشكل فطري بصغره، إلى ان يكتشف ان موهبته تتطور وتنتقل الى مراحل جيدة تلفت انتباه الاخرين اولهم الاهل طبعا والمدرسة المتخصصة بمادة الفنية واخرين من الاصدقاء، كما أن الكثير شجعني على الاستمرار بالرسم وخصوصا والدي ووالدتي واخوتي في بادئ الامر». وأكدت الصابونجي أن «الرسم هو احد المفردات او الاختصاصات في الفن التشكيلي، ولم يقتصر عملي في بادئ الامر على الرسم فقط، فقط وجدت نفسي اعمل بكل جرأة اعمالاً نحتية صغيرة جدا ولم اكملها احيانا لأني اجهل كيفية التعامل مع المادة وانا بعمر صغير، إلى أن تبلورت لدي الافكار ونضجت الموهبة اكثر، وكيفية التعامل مع المواد التي تستخدم لإكمال عمل فني جيد اذا كان نحت او رسم او حتى خزف».

الموسيقى والفن

وعن طقوسها في الرسم، كشفت «اثناء تنفيذ منجزاتي التشكيلية، لا تخلو من الموسيقى اولاً ولا تفارقني اشكال الاعمال الفنية التي كان ينفذها أحد إخواني، لذلك الطقوس مهيأة مسبقاً، لاسيما اني ايضا اعزف البيانو منذ صغري ولا جمال للفن التشكيلي بلا موسيقى، وللحديث عن رسوماتي، فاني اشتغلت او خضت مضمار العمل باتجاهين يستهوياني جدا أولهما التجريد اللوني، والاتجاه الاخر التعبيري الجميل جدا بالنسبة لي والاقرب إلى روحي حيث اني مغرمة بتجسيد الحياة البغدادية والموصلية في اغلب اعمالي التعبيرية». ورأت أنه «لا يمكن ان يكتفي الفنان المجتهد بطموح محدد، كلمة الطموح هي كالشعاع لها بداية ولا توجد له نهاية اطلاقا». وعن مشاركتها في المعارض، شددت على أنه «منذ 2004 وحتى الان لا يوجد معرض مشترك أو مناسبة تشكيلية في رابطة التشكيليين إلا وشاركت بها حتى قبل أن اكون عضواً في الرابطة ولكني ايضا شاركت كثيراً في دول عربية واجنبية عدة، خصوصا في معارض جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في بريطانيا وايضا مع عدد من القروبات التشكيلية في الاردن، وشاركت في لبنان واسبانيا وفرنسا ومصر والمغرب وتونس، اما في العراق فقد شاركت بالمعارض المشتركة عن طريق وزارة الثقافة دائرة الفنون التشكيلية مرتين فقط كما أن رابطة التشكيليين الاردنيين فتحت لي مساحة كبيرة في المشاركات وقد تم اقتناء الكثير من اعمالي في أماكن كثير مهمة ورائعة».

الأوقات المناسبة

وبينت «لا توجد اوقات معينة خلال الـ 24 ساعة باليوم الواحد، طالما لدينا التزامات عائلية واهتمام بالغ بهم بالدرجة الاولى، فذلك الشيء لا يسمح لك ان تختار الوقت وتحديد جدول عمل بالوقت او عمل طقوس خاصة او اجواء لتوقيت معين، متى ما يسمح وقتي وأجد الفرصة مناسبة، أحد ان قدمي تقودني الى مرسمي مباشرة، واحيانا كثيرة وخصوصا في فصل الشتاء اجد نفسي استخدم اي مساحة داخل البيت لكي ارسم ويسرقني الوقت في اغلب الاحيان، اما بالنسبة للألوان القريبة او المفضلة، فذلك ايضا يعتمد على التكوين للعمل الفني اذا كان تجريدياً، او موضوع انشاء اللوحة وما يتطلب من لون لإضفاء جمالية وعفوية ترفع من قيمة الاداء باللوحة».

وعن رسمها للوحة تشبهها وما هو موضوعها، أشارت الصابونجي إلى أن «كثيراً من الاعمال التعبيرية احدها يشبهني في مراحل الطفولة والصبا وانا شخصياً كنت أحب أن العب كل الالعاب التي يلعبها الجيران بجميع انواعها».

وفيما يخص أخر أعمالها، ذكرت انها «عملت عدداً من المواضيع الانشائية البغدادية والأزقة البغدادية والشارع البغدادي والحياة البسيطة الجميلة لأهلنا وناسنا في العراق».

وبالنسبة لأسعار لوحاتها، أجابت الصابونجي «اجد انها لا تقدر بثمن ولكني أحاول دائما أن اكون مرحبة جدا أن يكون عملي في مكان ما يكون عند عائلة محبة للفن يقدرون الفن يهتمون كثيرا باقتناء اعمال جيدة هذه الفئة من المجتمع ممكن اي سعر اوافق عليه، لان عملي ستشاهده طبقات المجتمع ونخبة رفيعة تستهويها المنجزات التشكيلية، هذا مهم جدا عندي، ولكن على العموم لوحتي ليست رخيصة، وايضا مستعدة لاقدم احد اعمالي هدية اذا كانت ستعلق بمكان يشاهده خيرة متذوقي الفن التشكيلي».

مواقع التواصل الاجتماعي

وعن دور مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت «ان مواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا وخطرة جدا، مهمة لأنك ستتعرف على آراء ناس مهمين ونقاد كبار ويشاهد عملك الكثير من المتذوقين وهذا انجاز كبير بحد ذاته، وخطرة عندما تجد ناساً لا يفقهون الاعمال التشكيلية واتجاهاتها ومدارسها شيء مجرد يريدون ان يكتبوا لاظهار اسمهم بين الذين يبدون آراءهم، لذلك المواقع مهمة جدا ولكن ! يجب ان نختار من ذوي الاختصاص او الاشخاص من يعي ويدرك ويقرأ العمل الفني ويستطيع ان يقدم شيئاً يضيف لي وينصح ايضا وآخذ بنصائحه اذا كانت ايجابية للتطوير».

وأكدت أن «البيئة العراقية عموما تستهويني جدا وخصوصا البيئة الريفية الجنوبية العظيمة وعملت عدداً من الاعمال التعبيرية ولكني ركزت على البيئة البغدادية اكثر لتأثري بمدرسة الفنان العظيم الراحل (جواد سليم) وأيضا كان يشجعني الراحل الدكتور بلاسم محمد على هذا الاتجاه كثيراً، وكتب عن أعمالي اكثر في مناسبة وايضا كان لاستاذي الدكتور الفنان ثامر الناصري دور كبير بتلقي توجيهاته الاكاديمية وخصوصا في اعمالي النحتية والخزفية وقد رافقني بتوجيهاته منذ اكثر من 12 سنة تقريباً».

