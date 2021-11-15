مكتبة البابطين أصدرت «فهرس المخطوطات الأصلية»

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اصدرت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي القسم الثاني من «فهرس المخطوطات الأصلية» التي تضمها مكتبة البابطين، وكانت المكتبة قد اصدرت القسم الأول عام 2013 في خمسة مجلدات، حيث يضم (1665) مخطوطا في شتى أنواع العلوم والفنون والآداب.

ومن بين هذه المخطوطات التي احتوتها مجلدات القسم الأول: مجموعة مخطوطات من مكتبة الدكتور يوسف فرحان الدوخي، وقد جاوز عدد المخطوطات الأصلية في مكتبته (200) مخطوط، ومجموعة من مخطوطات المؤرخ عبدالله بن الغملاس، ومنها أصدرت المكتبة كتاب «الدوائر التاريخية في أخبار فضلاء البرية» لابن الغملاس، وذلك تسهيلا على الباحثين الراغبين في الاطلاع على نص المخطوطة.

كما ضم القسم الأول أيضا مجموعة من مخطوطات مكتبة الشيخ محمد الدمنهوري ومن بينها نسخة نادرة لكتاب «مسند الإمام الشافعي» الذي اصدرته المكتبة في شكل مطبوع، كما ضم القسم الأول نسخة نادرة من مخطوط «تلاقي الأرب في مراقي الأدب» وهي عبارة عن ديوان عبدالرحمن الصفتي الشرقاوي وهي كتبت في حياة مؤلفها، وقد اصدرته مكتبة البابطين أيضاً في كتاب مطبوع عام 2019.

أما القسم الثاني من الفهرس والذي صدر مؤخراً فيضم خمسة مجلدات أخرى تحتوي على (1682) مخطوطاً في شتى انواع الفنون والعلوم والآداب، ومن المجموعات النادرة التي يضمها القسم الثاني من الفهرس مجموعة للأديب اللغوي جمال الدين بن هشام (توفي 761هـ)، ومجموعة من المخطوطات لشيخ الإسلام زين الدين زكريا الأنصاري (توفي 926 هـ)، ومجموعة من مخطوطات الأديب الشاعر حسين ابن عبدالجليل برادة، وقد كتبت هذه المجموعة بخط مؤلفها الأديب حسين برادة، وقد تميزت بمادتها التاريخية والأدبية والشعرية، ومعاصرة المؤلف للفترة ما بين نهايات العهد العثماني في الجزيرة العربية مع أشراف الحجاز، ثم الانتقال إلى قيام الدولة السعودية المعاصرة، وتدوينه للكثير من أحداث هذه الفترة، والمكتبة قامت بطباعتها في ستة مجلدات عامي 2017 -2018م وهي: «ديوان عبدالجليل برادة»، و«ديوان حسين بن عبدالجليل برادة»، و«جواهر الأفكار المنتخب من مفردات الأشعار»، و«إيجاز المجاز إلى معرفة أدباء الحجاز»، و«خِوان الآداب لمنادمة الأحباب»، و«مبادي العشق ومنتهى الغرام».

والفهرس الذي اعدته لجنة مختصة من المكتبة يبدأ بتصدير لرئيس مجلس إدارة المكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين يشير فيها إلى أهمية ثروة المخطوطات العربية في الموروث الثقافي والفكري للمنطقة، حيث يرى أنها بمثابة الذاكرة التي تجسد اصالة وعراقة المنتوج الثقافي العربي، وأن قيام مكتبة البابطين بطباعة فهرس لهذه المخطوطات الأصلية بمثابة واجب وطني يقع على عاتقها.

بينما أشارت مدير عام المكتبة سعاد العتيقي في مقدمة الفهرس إلى أن المخطوطات كانت وما زالت خير حافظ لخبرات الأمة العربية والإسلامية وتجاربها السابقة، وأن مكتبة البابطين المركزية للشعر العربية بذلت منذ افتتاحها الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على هذا الأرث العريق وتوثيقه بصيغة علمية للباحثين والدارسين.

هذا الفهرس الذي يقدم خدمة جليلة للباحثين والدارسين تم ترتيبه بطريقة تساعد في الوصول إلي المعلومة باقل جهد واسرع وقت، حيث تم ترتيب محتويات الفهرس ترتيباً موضوعياً بداية من القرآن الكريم والحديث الشريف وانتهاء بعلوم الفلك والحساب، كما اشتمل الفهرس على ثمانية كشافات بعناوين المخطوطات واسماء المؤلفين والنساخ وعناوين المخطوطات التركية والمخطوطات المكتوبة بخط مؤلفيها وقيود التملكات والوقفيات وموضوعات الفهرس وأخيرا المراجع والمصادر المعتمدة بالفهرس، ويتضح جلياً من مجلدات الفهرس الجهد الكبير الذي بذلته المكتبة ليس فقط من ناحية كمية عناصر وبيانات الفهرسة المتوفرة لكل مخطوط على حدة، بل ايضا من ناحية تنظيم الفهرس وعرض هذه البيانات وطباعتها بشكل فني علمي يسهل على الباحث عملية الاطلاع على محتوياته بسرعة كبيرة وبأقل جهد ممكن.

