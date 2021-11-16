بنـادر كويتيـة

آراء

بنادر جمع كلمة بندر وكان لهذه الكلمة مكان كبير باللهجة الكويتية واسم بندر هو من أسماء العلم الاعجمية من أصول فارسية وهو اسم يستخدم للمذكر وليس له اسم مؤنث ومعناه الميناء والمكان الذي تقف فيه السفن وكذلك من معانيه المدينة التي تقع على الساحل ولقرب دول الخليج العربي وبلاد فارس فإن هذا الاسم كثر انتشاره في بلاد الخليج العربي وبين أبنائها ونسبة إلى اسم بندر لقب كبير التجار في (شاه بندر)، ولكونها كلمة باللهجة الكويتية قديما اخترتها اليوم لتكون عنوان مقالنا عوضا عن كلمة محطات وهي جمع محطة، وخل نشوف شنو البنادر التي عندنا اليوم وبالاكيد انها عدد من البنادر وليس كل البنادر الكويتية.

? البندر الاول: العفو السامي الصادر من سيدي صاحب سمو امير البلاد المفدى لمجموعة من ابنائه الكويتيين معلنا في ذلك انهاء وطي صفحة من الماضي وفتح صفحة كويتية جديدة تحمل الحب والمصالحة والصفح عن الاخطاء والافعال الماضية واحلال السعادة مكان مرارة الغربة والبعاد عن الوطن ولذا وجب ان نحمد الله على نعمة العفو السامي ونقول شكرا يا والدنا على هذا العفو السامي الذي جمع اهل الكويت بعد شتاتهم، وهذا عفو كريم من رجل كريم.

? البندر الثاني: نعيش هذه الايام بدوامة حكومة رشيدة جديدة والتي فعلا نأمل ان تكون جديدة اسما وشكلا من خلال الأسماء التي ستكون فيها وليس مجددة مثل سابقتها، وتكون حكومة انجاز وعمل تصحح حال البلاد وتعدل امور العباد، ويكون المواطن هو هدفها الفعلي وليس كما نحن فيه اليوم وخل تكون رشيدة قولا وعملا.

? البندر الثالث: يقول المثل العربي القديم «عيش رجبا ترى عجبا» ونحن نرى العجب من نواب مجلس الامة الحالي حيث تحول بعضهم من مراقب ومشرع ومحاسب للاداء الحكومي لمراقب ومحاسب للنواب! يعني نائب يحاسب نائباً وهذا شيء لم يعرف او يشاهد في اي برلمان في العالم منذ بداية البرلمانات في العالم بعام 930م ايسلندا، يعني الحكومة سترتاح والنائب راح يخاف!

? البندر الرابع: الكويتيون يسمعون ويقرؤن تصريحات بعض المسؤولين الكرام عن السياحة وبالواقع ان السياحة بالكويت ينطبق عليها المثل القائل (مثل بيض الصعو) ولأننا فاقدون السياحة اصلا بالكويت خل نعرف شنو الصعو، وهو طائر صغير مهاجر من فصيلة العصافير ولكونه مهاجرا فالناس لا تراه ولا ترى بيضه وموطنه الاصلي هي قارة اوروبا، وبعد فشلنا في عمل وانشاء سياحة داخلية نقول للسيد المسؤول عن السياحة والترفيه بالكويت لا ترسم علامة التعجب على وجهك من انفاق الكويتيين مليار دينار خارج الكويت خلال 9 اشهر الماضية، وبدل علامة التعجب التي ترسمها ارحل واجعل من يفهم بالسياحة يحل مكانك من اجل كويت سياحية مستقبلا.

? البندر الخامس: طلع خبر اصغيرون في احدى الصحف الكويتية يفيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس تعديل قانون التعاون بحلول يناير القادم بحيث تقلل عدد اعضاء مجالس الادارة من 9 الى 5 او 7 والعودة لنظام القوائم لتجانس الاعضاء وعمر المجلس يكون 3 اعوام، والغريب ان الوزارة الموقرة لما تدرس قانون التعاون الا بعد نجاح الجمعيات التعاونية في جائحة كورونا على مدى عامين مضى وليش تقليص العدد من 9 والواقع يقول ان هذه المجالس تحتاج زيادة في عددها لاشراك اكبر عدد من اهالي المنطقة لخدمة اهل منطقتهم، وهنا نسأل ليش العودة لنظام القوائم؟ ولمصلحة من هذه العودة؟ ومن الذي طلبها منكم؟ والكل يعلم ويعرف ان نظام القوائم يجعل العمل التعاوني حكرا على مجموعة أو مجموعتين متفقين بالفكر او المذهب بالانفراد بمجلس الجمعية وحرمان القدرات والكوادر الاخرى بالمنطقة من الدخول للعمل التعاوني مثلما كنا بالسابق وليس كما هي الحال اليوم التنوع من ابناء المنطقة خلق التنافس في خدمة مناطقهم واهلها، ودراستكم الموجهة ليس لها مكان اليوم لدى جيل الشباب.

? البندر السادس: وهو السؤال المهم متى راح نعيش مع حكومة ومجلس يهتمون بالوطن والمواطن فعلا يعدلون التركيبة السكانية وتصير «70% مواطن و30% وافد!» يا ابن الحلال راضين 50% في 50% ونقول العوض ولا القطيعة.

? البندر السابع: المتقاعدون وحالهم المادي والكثرة الكلام نعطيهم بيزات او اسهم او عطوهم بيزات افضل لهم لانها من كيسهم مو من كيس غيرهم وعايدوهم، وتكون الحال من كيسه وعايده.

وعقب الـ7 بنادر المذكورة اقول بنادرنا وايد ولكن اليوم هذي المعروضة على الساحة الكويتية والتمني ان تتبدل بنادرنا من بنادر شكوى وتذمر لبنادر تقدم ورخاء وخير والحمد لله هذي الكويت صل على النبي، والحين ما في شي بعد إلا الدعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ليش الكل يصرح ويقول عن العفو؟ الجواب بسيط يا كثر المطبلين بالفرح ويا قلة الاصدقاء بالاحزان والكل يبي دور يحط صورته، وانت اعقل يا مواطن.

