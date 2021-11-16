خيول الإسطبلات

آراء

للفن رسالة ودروس وحكم تُغني عن كثير من الكلمات، وأستذكر وأنا أكتب هذا المقال بفيلم الممثل الشهير «أحمد زكي» في فيلم «زوجة رجل مهم» ذاك الرجل المتركز حول سلطته ونفوذه بممارسة أبشع أنواع الدكتاتورية، وتمركزه حول ذاته وعمله، وكأنما العمل هو الحياة، والحياة هي العمل، جعله يعيش ذاك الغرور والعتو والتكبر والتسلط حول مركزه المرموق، وممارسته لجبروته وطغيانه، من ظلم الناس وسلبهم أشيائهم، وإرضاء غروره، بتزلف الآخرين له، وممارسته لأبشع صور السادية على من هم تحت إمرته، فما كان منه إلا أن ذاق الأمريين، عندما أُحيل للتقاعد، عاش عذابات الفراق وحُرم من شهواته التسلطية، وهو لا يزال يعيش في كنف ذاك العمل الذي ما انفك يراوده في تخيلاته وأفعاله، رغما عنه، بصورة لا شعورية، حتى يكاد لا يخرج عن عمله ولا يصدق أنه يعيش بلا عمل ولا نفوذ ولا سلطة، فما كان منه بعد صراعه النفسي المرير،إلا أن انتحر وأطلق على نفسه رصاصة الرحمة، فغدا كالخيول المسنة،ذوات الأقدام المنكسرة التي هي عالة على صاحبها، ولا يرتاح منها إلا بإطلاق رصاصة الرحمة عليها.

إن التوحد والتمركز حول الوظيفة القيادية نشاهده باستمرار في الوزارات حول أولئك الذين يعانون من أمراض نفسية وسلوكيات غير سوية، بالتشبث بالمنصب والجاه إلى أرذل العمر، فلا يخرج إلا بعد إجباره على التقاعد، يريد أحدهم أن يعمّر ألف سنة في الوظيفة، وما هو بمزحزح من التقاعد إلا أن يعمّر، ولا يفكر البتة أن يمارس هوايات جديدة، أو يسافر ويكتشف الحياة بعد سن التقاعد.

وبحسب علمي فإن عزوف أولئك عن التقاعد يرجع لأسباب نفسية واجتماعية منها:

عدم وجود أصدقاء إلا ضمن دائرة العمل.

إشباع الغرور بالهدايا والورود، تزلفا وتملقا ممن هم تحت سلطته.

لذة الأمر والنهي والمراقبة والمعاقبة.

والدخل المادي الذي سيفقده كثير منهم، حينما يحال إلى التقاعد، وغيرها من أسباب لا يسعها مقال.

أما من يعيشون حياة نفسية سوية فهم يكتشفون حياة كل يوم،تنتظرهم، من اكتشاف الهوايات، وممارسة الرياضات، أو قراءة وكتابة المذكرات، التي هي سلوة انفسهم، ونبراس حياتهم، فهل مدكر؟!!

