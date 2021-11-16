آراء

الثقة بالآخرين قيمة يتم اكتسابها نتيجة التعامل مع الآخرين، ونراها في العلاقات الشخصية في حياتنا اليومية، وهي مطلب سلوكي نفسي ضروري لأفراد المجتمع.

تعتبر الثّقة عنصراً مهما من عناصر بناء العلاقات الإنسانية على اختلاف أنواعها، فهي تربية النّفس على حُسن الظّن والابتعاد عن الشّك بنوايا الآخرين. لذا تعتبر أحد أهم المتغيّرات النّفسية التي تؤثر على حياتنا اليومية والأنشطة التي نقوم بها، وهي معيار الإيمان والولاء بين الأشخاص، ومن أسباب النجاح في ربط الأشخاص فيما بينهم وتعايشهم على نحوٍ سليم، حيث تُعطي الشعور بالأمان والاستقرار بين الأشخاص بكل إخلاص وصدق وأمانة، ناهيك عن أنّها تعتبر دافعاً وحافزاً لبقاء واستمرار الإنسان ضمن المجتمع الذي يعيش به، كما تعمل على تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع وزيادة متانتها.

فالعلاقات بين الأفراد لا تُبنى إلاّ بالثقة والتي تأتي مع الأيام عن طريق تجارب ومواقف وتصرفات حدثت بين الأشخاص، والزمن كفيل بإظهار ما يحمله الأشخاص فيما بينهم من نوايا سواءً كانت طيّبة أو غير ذلك، أو تقرّباً لمن يستحق أو لمصلحة ما، لذا يُمكن اعتبار الثقة بأنها تجربة بحيث يضع الشخص نفسه محط إرضاء للأشخاص الذين وضع ثقته فيهم، وهذا يتطلب أن يكون كل شخص مخلصاً للآخر بصدق وأمانة، يخاف عليه كما يخاف على نفسه. وما كَسْرُ الحواجز وبناء جسور المودة بالآخرين وبث التفاؤل والأمل في النفوس إلاّ دليل على إثبات المصداقية والنزاهة حيث لا يمكن إعطاء الثقة إلا لمن يستحقها فعندها يسمى «جديرٌ بالثقة».

أما عند فقدان الثقة بين الأشخاص يُفْقد الاحترام والتقدير وهذا ما يجعل الابتسامة لهم زائفة والكلام معهم أجوف لا معنى له، وتكون العلاقة بينهم قائمة على السطحية، وبالتالي يعاني أفراد المجتمع من أزمة ثقة ما يؤثر سلباً على العلاقات بينهم وما يترتب عليها من آثارٍ غير محمودة في جميع أوجه الحياة.

ومن أسباب فقدان الثقة نذكر؛ إفشاء الأسرار، والكذب، والإهمال، وإنكار الجميل، وجرح المشاعر، والتهرب من تقديم الدعم عند الحاجة.

ولاستعادة ثقة الآخرين بك والتي قد تكون محفوفة بالمصاعب، وقد تحتاج إلى وقت طويل لترميم ما تم كسره فإنها تتم عن طريق الاعتذار والاعتراف بالخطأ بنيّة صادقة لإصلاح الأذى الذي وقع على الآخرين، وفتح صفحة جديدة معهم عنوانها الصدق والأمانة، وحُبّ الخير لهم كما يحبّ لنفسه، وكُره ما يَكرَه لنفسه، ومنع الأذى عنهم، وهو ما يُعتبر من علامات كمال الإيمان.

أخيراً وليس آخرا؛ يقول ويليام شكسبير: «أحبب الناس جميعهم، ولكن لا تعطي ثقتك إلا للقليل»، فالثقة كناطحة سحاب؛ يحتاج بناؤها إلى سنوات وهدمها لا يحتاج إلاّ إلى ثوانٍ. وحتى تحصل على ثقة الآخرين عليك أن تزرع الصّدق والرّصانة، حتى تحصد الثّقة والأمانة.

