الأمن القومي والتطور التكنولوجي!

آراء

استقرار وحماية الأمن القومي لكل بلد هو المطلب الأساسي لاستمراره، لذا نجد أغلب الدول المتقدمة يكون تركيزها على حماية الأمن القومي لها، وهنا لا أقصد التقليل من حد الحرية الشخصية في إبداء الرأي أو الملاحظة للمواطن، لكن ألا تتعارض هذه الحرية مع الأمن القومي لبلده.

إن التطور التكنولوجي فتح المجال لمعرفة كل شيء في جميع مناحي الحياة، والسبب في سرعة تناقل المعلومات فيه، وانتشارها كما النار في الهشيم، تناقل أخبار تعيينات وتنقلات وترقيات أعضاء السلك العسكري في الكويت يساعد على تهديد الأمن القومي للبلد، فالواجب على الجهات المعنية وضع ضوابط تحد من تناول هذه الأخبار لما لها من ضرر كبير على أمننا القومي، إن منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء هم واجهة البلد، علاوة على أعضاء السلك الخارجي.

ختاماً أرجو من المختصين إصدار قرار يمنع فيه تناول أخبار هذه الجهات سواء تعيين أو تنقل أو ترقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الورقي، مع تحديد شخص مسؤول يكون ناطقاً رسمياً عن كل جهة على حدة، حتى لا نكون مكشوفين لمن يترصد للكويت بسوء.

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تسهيل تداول المعلومات المتعلقة بالأمن القومي لأي دولة يساعد على إضعافها ومن ثم تفكيكها تحت غطاء حرية الرأي.

