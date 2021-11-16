رسمياً.. الجراد على «مائدة» الاتحاد الأوروبي!

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أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لطرح الجراد المهاجر في السوق كغذاء، ليصبح ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وأوضحت المفوضية أن الجراد سيكون متاحا بشكل مجمد أو مجفف أو مسحوق، وسيباع كوجبة خفيفة أو على شكل منكهات.

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إن حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها. لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات. وسبق للاتحاد أن سمح ببيع «ديدان الوجبة» أو يرقات خنفساء الصفراء المجففة كغذاء.

ويتوقع أن يكون «صرار الليل» هو الحشرة الثالثة التي ستدخل هذه القائمة.

