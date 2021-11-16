وراء كل فاشل امرأة أفشل!

الاخيرة

أنا داعم بشكل كبير لتمكين المرأة وكذلك الشباب لتولي المراكز والمناصب القيادية في الدولة، وهذا لا يعني على الإطلاق الاعتقاد بأن كل امرأة أو شاب هم كفاءات متميزة، فالواقع أن هناك نساء وشباباً فاشلين بامتياز، وكما يقال إن وراء كل رجل ناجح امرأة يمكن القول للإنصاف، وكانعكاس للحقيقة أن وراء كل رجل أو شاب فاشل - وما أكثرهم - امرأة قد تكون زوجة أو أماً شديدة الإهمال والكسل والفشل!

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تميزت حقبة الصحوة التي بدأت في السبعينيات واستمرت لما بعدها بكثير من الظواهر الاجتماعية السالبة منها تفشي فكر التشدد والتعصب والتطرف والعنف وحتى التكفير والإرهاب لدى الشباب، إضافة إلى الفشل الوظيفي والفساد الإداري والمالي والسياسي، وظاهرة شراء الشهادات الدراسية والأصوات الانتخابية غير المسبوقة في تاريخ الكويت، والضعف الشديد في إنتاجية الموظف الحكومي وانتشار الطلاق بالمجتمع حتى قاربنا أن نكون الأعلى في العالم...

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ومن الظواهر التي انتشرت بين النساء في عهد الصحوة حتى اليوم ونتج عنها الضعف في الحفاظ على الأزواج، وفقدان التربية الجيدة للأبناء والفشل في خلق العش الهانئ للأسرة الكويتية ما أسميه بظاهرة «الراهبات المسلمات المتزوجات» أي الزوجة التي تبالغ في الاهتمام بأمور دينها على حساب أمور دنياها وبيتها وزوجها وأبنائها، فهذا البعض من النساء رغم دراستهن لعلوم وتعاليم الدين من الابتدائي إلى الثانوي إلا أنهن تحولن لطالبات- وهن الزوجات والأمهات وحتى الجدات - يبحثن من الصباح حتى المساء عن الدروس الدينية التي تقدمها لهن فتيات مؤدلجات بعمر بناتهن أو أحفادهن مع فارق أن الراهبات في الأديان الأخرى لا أزواج ولا أبناء لهن بل نذرن أنفسهن للدين ولمساعدة الفقراء والمحتاجين...

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آخر محطة:

بعض رجال الصحوة ومراجعها الدينية الحزبية أصبحوا يوزعون صكوك الغفران على التابعين المغرر بهم وبيوتاً في جنة الخلد ويحددون عدد من سيستقبلهم من حور العين وهي أمور لم تصل لها مرجعيات الديانات الأخرى التي كانت تُتَّهم من قبلهم بالبابوية والرهبنة ليقوم في النهاية بعملها من يتهمهم بها!

